國民黨議員「涉詐千萬」案外案　父昔涉買票淪笑柄

▲檢調查出黃紹庭（左）詐領助理費，黃妻（右）帳戶每月收到3、4萬元薪資，由於他的妻子常住美國，恐成下波約談對象。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

身兼國民黨中常委的高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費上千萬元遭收押，檢調查出，黃利用人頭詐領助理薪資，長期在美國定居的太太也被申報成議員助理，用來詐取公帑，辦案人員正擴大追查其他共犯。由於黃的父親臥室床頭被搜出串證筆記，加上黃得知即將東窗事發，竟丟下年邁的雙親和助理們，出境至中國藏匿多日才返台，還越洋錄製一段謊話連篇的喊冤影片，雖都被相關證據打臉戳破，但他在收網前落跑中國，事涉洩密，檢調正進一步追查中。

黃紹庭的太太長年與小孩在美國生活，根本不是議會助理，黃按月匯款到妻子的帳戶也被認定是詐領助理費的一環，詭異的是，黃紹庭案發前一刻搭機出境，隔海自拍影片強調從政十餘年來，助理費申報合法，沒有浮報，更不曾侵占公款，也未逃亡。不過，檢調掌握黃紹庭長年利用雙親等人頭充當助理詐領上千萬元公帑，狠狠打臉他在自錄影片中的辯詞。

▲身兼國民黨中常委的高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費上千萬元遭收押禁見。

除了黃紹庭犯行事證明確，他的爸爸黃芳仁也曾任高雄市議員，黃芳仁在2002年參選時被查出涉嫌透過地方郵局高層抄錄選民名單再買票遭起訴，當時偵辦他的正是目前的高雄地檢署檢察長洪信旭，雄檢依違反選罷法將黃芳仁夫婦起訴，且具體求處黃芳仁2年6月徒刑，褫奪公權5年。 即便黃芳仁遭訴，但他當年多次都以議會開會為由請假未出庭，高雄地院為加快審理進度，罕見在星期假日破天荒首次加開辯論庭，黃芳仁仍以心臟病為由請假，氣得讓蒞庭檢察官當庭要求法官拘人，再不到案就發布通緝。 除了當年涉嫌買票被起訴，黃芳仁也涉及另件更轟動的高雄市議長朱安雄買票案，黃在二審被判刑6月，褫奪公權4年，不但創下涉及2件賄選醜聞，既被控買票，又涉及賣票，在地方淪為笑柄，但他退出政壇後，仍改由兒子黃紹庭接棒參選，昔日弊案如今再度成為話題。

▲檢調上月底搜索黃紹庭服務處，帶走多部電腦及文件等資料。黃的母親（紅衣者）面色凝重。

根據《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》規定，直轄市議會議員每人得聘用公費助理6人至8人，公費助理均與議員同進退。至於公費助理補助費用總額，議員每人每月不得超過新台幣24萬元，公費助理每人每月支領金額，最多也不得超過8萬元。 按理來講，黃紹庭家族長年盤據地方政治勢力，外界號稱政治世家，他們父子倆對於助理費規定應相當清楚，但他早以爸媽充當人頭助理，且低薪高報助理費，犯案時間超過10年，雖然他稱爸媽擔任助理，協助他處理地方服務聯絡事項，除了肥水不落外人田惹議，專案小組對他的說法也持保留態度，已查扣他的手機對相關事證逐一釐清。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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