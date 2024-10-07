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男闖檳榔攤！辣妹西施「單手抄鋁棒逼退」　網驚呼：1秒切戰鬥模式

桃園市龜山區長壽路一間檳榔攤日前遭不明男子擅自闖入，沒想到辣妹西施見狀非但不懼怕，還當場抄出鋁製棒球棍作勢攻擊，嚇得男子連忙落荒而逃。（圖／擷取自Facebook／爆廢公社二館）

▲男子擅闖檳榔攤，遭霸氣辣妹西施持球棒驅趕。（圖／擷取自Facebook／爆廢公社二館）

圖文／CTWANT

桃園市龜山區長壽路一間檳榔攤日前遭不明男子擅自闖入，沒想到辣妹西施見狀非但不懼怕，還當場抄出鋁製棒球棍作勢攻擊，嚇得男子連忙落荒而逃。影片曝光後，引起網友集體驚呼「這妞好帥！」

一名男網友在臉書社團《爆廢公社二館》PO出一段「檳榔西施大戰阿伯」的影片，發文表示「超派女子棒球隊，這女的我喜歡」，只見一名身穿藍色上衣的男子疑似要上門消費，他看見檳榔攤內空無一人，先是站在門外敲玻璃，發現無人應門後他竟直接開門闖進檳榔攤。

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一名值班檳榔西施驚覺男子擅闖後，立馬大聲喝止對方，男子不滿遭驅趕，竟當場惱怒對著檳榔西施破口大罵，雙方爆發激烈口角，過程中男子還一度想搬吧台高腳椅攻擊，辣妹西施不甘示弱當場抄出一旁的鋁製棒球棍試圖趕跑對方，怎料男子離開後不久，竟又帶著武器返回，所幸在辣妹西施持球棒勇猛逼退下，男子才悻悻然離去。

畫面曝光後，網友紛紛大讚辣妹西施超勇猛，「姐姐好霸氣」、「棒球棍夠兇」、「這球棒隊，我喜歡」、「桃園哪一家啊？我要去朝聖！」、「江湖在走，球棒要有」、「絕對正當防衛」、「上班模式戰鬥模式一秒切換」、「事實證明，暴力不能解決問題，但能解決有問題的人…」

不過也有人認為，只要暫離櫃台都應該鎖門，以免遭有心人士闖入，「太扯了吧，那個人是瘋子還是小偷」、「門應該上鎖，不然對女生來說很危險」、「門要鎖好，不然變態人會亂闖入。」

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