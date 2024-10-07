潮牌童裝「羽絨外套598元」！他爆買11件不到2千塊：超值到爆

▲原PO分享潮牌童裝正在大折扣。（圖／翻攝自台中 LALAPORT 情報站）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有民眾去逛台中LaLaport時，發現一間美式服飾品牌有折扣，超多品項直接打1折，像是原價1990的牛仔褲只要199元，兩件羽絨外套原價5680，折扣後只要568元，「真的超值到爆！」直呼「LaLaport的店家很少有這麼大的折扣，還是這麼熱門的品牌」，話題引發討論。

有網友在「台中 LALAPORT 情報站」分享，Abercrombie & Fitch的童裝櫃「Abercrombie Kids」有優惠活動，「從國小到高中的衣服，全系列超殺折扣，全場一折起，折扣超驚人。」原價1990元的牛仔褲現在只要199；男童上衣折扣後只要89元；羽絨外套兩件原價5680元，打折後只要568元，「真的超值到爆！」

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他透露，有朋友知道後，就特地從埔里衝去逛，一口氣買4件只花了800塊。還有人一去就爆挑11件，但花不到2千元。至於正櫃就沒有這麼狂的折扣，但長短袖、刷毛外套也有5折活動。文中還附上一張結帳明細，可以看到上面有6品項，包括男童短褲、男童Logo短褲、女童單寧短褲、男童機能短褲、男童短褲、男童休閒運動褲，6件一共814元。