澎湖疑出現龍涎香！3.35公斤奇石畫面曝　將送高雄鑑定真偽

▲澎湖出現疑似龍涎香的石頭。（圖／陳天瑞提供，下同）

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導



澎湖受到颱風山陀兒侵襲，近來在恢復家園時，有村民在離島員貝嶼找到1塊3.35公斤，疑似龍涎香的石頭，於是請村長陳天瑞幫忙問是否有管道可鑑定，陳天瑞表示，經詢問後，將會送高雄大學產學育成中心鑑定。

陳天瑞指出，村民是今（7）日早上在員貝後山撿到，不曉得是原本就在那邊，還是被颱風給帶過來，村民撿到後不知道怎麼處理，於是請他幫忙是否有管道幫忙鑑定。陳天瑞表示，疑似龍涎香的石頭，外表蠟狀摸起來有油膩感，聞起來有臭味，查了文獻後認為是龍涎香的機會很大。

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陳天瑞說，經詢問後得知高雄大學產學育成中心能幫忙鑑定，有分一般鑑定跟急件，費用跟所需時間都不同，會把這情況跟撿到的村民說，認為應該會選擇需時7天4500元鑑定費的急件。

根據研究文獻研究指出龍涎香是抹香鯨排泄物（糞便），也就是吞食烏賊、章魚等軟體動物，無法消化部位堆積腸道被分泌物包覆，形成蠟狀硬塊，收錄於《本草綱目》被視為珍貴藥材，西方則做為高級香水定香劑，俗稱「漂浮黃金」，數量稀少且價格高昂。

2020年，曾有蘭嶼民眾在海邊也撿到龍涎香，重約3.97公斤，經由海洋科學博物館鑑價，當時市值約600萬。