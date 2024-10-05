藍指賴清德快閃國慶晚會　簡舒培：怎不檢討停辦的馬英九？

▲台北市議員簡舒培。（圖／記者陳家豪攝）



記者陳家祥／台北報導

113年國慶晚會將在今晚（5日）登場，國民黨指總統賴清德雖然會出席，但僅致詞便快閃、避唱國歌等，有失總統風度。對此，民進黨北市議員簡舒培說，「完全是昧於事實的造謠言論」，並指從前總統蔡英文到賴清德年年舉辦國慶晚會，前總統馬英九反而在2011年停辦國慶晚會，國民黨怎麼不大力檢討？

「國民黨又在帶風向！」簡舒培今在臉書表示，下禮拜是雙十國慶，這是國家喜事，國民黨卻還在政治操作帶風向，說賴清德總統今晚出席國慶晚會，刻意待在休息室是為了避開唱國歌，還稱這是鄙視國家。

「完全是昧於事實的造謠言論。」簡舒培說，第一，今年國慶晚會，因爲大巨蛋場地設計，整個觀眾席居高臨下，維安考量確實執行上有相當難度。第二，總統受邀出席國慶晚會，因應流程規劃以及場館環境，並兼顧避免擾民，才因此未全程參與，且事實上，翻閱歷年國慶晚會，也沒有總統全程出席過。

第三，國慶晚會是自由索票、預計有2萬多人入場，而且這是總統第一次進入大巨蛋，基於整體維安考量，當然要更加審慎規劃。

簡舒培直言，批評應該本於事實，國民黨未經查證，反而急著散播錯假訊息。例如以「待在休息室避唱國歌」這種錯誤百出的資訊，目的就是為了要誤導國人、分化台灣社會。

簡舒培指出，以國民黨標準，馬英九前總統任內只參加過2次國慶晚會，甚至在2011年後，馬政府就開始停辦國慶晚會，國民黨怎麼不大力檢討馬英九前總統？

簡舒培表示，雙十國慶是國家盛會，國慶晚會從2017年，蔡英文前總統任內開始規律每年舉辦，已經成為國家生日時的傳統，賴總統上任第一年也延續慣例，由地方政府與慶籌會共同舉辦，在野陣營拿一樁美事出來進行政治攻防，只是凸顯格局之小罷了。