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中國男襲瑞士幼兒園砍3童！犯案前PO文曝　不滿大學辦「台灣講座」

中國男凶殘攻擊瑞士幼兒園，犯案前見蘇黎士大學辦台灣講座憤怒崩潰。（翻自X平台）

▲ 中國男犯案前對蘇黎士大學辦台灣講座感到憤怒。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

瑞士蘇黎士本月1日發生一起恐怖事件，一名23歲中國男子闖入當地一間幼兒園，持刀攻擊園內學生，造成3名5歲孩童受傷，其中一人重傷。這名男子隨即被警方逮捕，但事後蘇黎士大學證實這名男子是該校學生，還傳出這名男子犯案前曾對學校舉辦台灣主權講座不滿，一周後闖幼兒園犯案。

據瑞士《20分鐘》與《香港01》報導，這名中國男子在網上名字為「Fan Yuhao」，先前就讀西南大學，是外國語學院英文系畢業生，去年6月畢業，隨後前往瑞士留學，並在蘇黎士大學攻讀電腦資訊碩士學位。同學形容他平常沉默寡言，不太常與人交際，常獨自待在其一房公寓中。

報導還指出，男子在犯案前幾分鐘，曾在IG發表冗長的文字貼文，形容他對一名西南大學共青團女成員的性幻想，內容文字極為淫穢。另外他還強調自己「深愛祖國」，貼出許多中共國旗。此外，也有網友發現到，男子在犯案一周前，曾經對蘇黎士大學舉辦台灣主權講座，相當憤怒，並在網上大罵，「台獨丟臉！台灣省屬於中國！」

【41J肉聲】中國男凶殘攻擊瑞士幼兒園　犯案前見蘇黎士大學辦台灣講座憤怒崩潰

▲ 這名中國男發文表達不滿。（翻自X平台）

【41J肉聲】中國男凶殘攻擊瑞士幼兒園　犯案前見蘇黎士大學辦台灣講座憤怒崩潰

▲ 男子對一名西南大學共青團女成員有性幻想，文字極度淫穢。（翻自X平台）

 事件發生後，蘇黎士大學校長薛普曼（Michael Schaepman）向校內師生發出公開信，強烈譴責任何形式的暴力，尤其是對孩童的暴力。

目前該名男子被瑞士警檢控嚴重暴力罪，全案已進入司法程序偵辦中，至於男子犯案的原因，當地警方尚未公布調查結果。不過警方強調，受傷的孩童目前都已脫離險境，身體狀況正在復原中。

【41J肉聲】中國男凶殘攻擊瑞士幼兒園　犯案前見蘇黎士大學辦台灣講座憤怒崩潰

▲ 男子犯案後被警方逮捕。（翻自X平台）

 

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

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