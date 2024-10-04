Google槓上紐西蘭！　若通過付費法案「停止提供新聞連結」

▲Google反擊紐西蘭研擬中的新聞議價法案。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

Google於4日表示，如果紐西蘭政府繼續推動一項新法律，迫使該公司為出現在平台上的新聞內容支付合理價格，它將停止為紐西蘭的新聞文章提供連結，並且放棄與當地新聞機構的協議。

紐西蘭政府7月證實，將繼續推動上一屆工黨政府啟動的立法，確保數位平台及新聞公司之間，可以分享平等收益，相關細節仍在審議中。不過，Google認為，此法違背該平台的開放理念，對小型新聞出版商有害，無上限的財務風險，也會帶來商業不確定性。

Google紐西蘭負責人雷恩斯福德（Caroline Rainsford）表示，如果目前的法案成為法律，該公司將被迫對產品與投資做出重大改變，「我們會被迫停止在紐西蘭的Google搜尋、Google新聞、Google探索上，連結到新聞內容，並且終止目前與紐西蘭新聞出版商達成的商業協議及產業生態支援。」

紐西蘭媒體與通訊部長戈德史密斯（Paul Goldsmith）說，他正在考慮該產業的各種觀點，「我們依然處於諮詢階段，將會在適當的時候發布公告。我和我的官員已與Google多次會面，討論他們的擔憂，並且將繼續這麼做。」