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馬來西亞新海峽時報YT影片介紹台南　盛讚每個街角都訴說著歷史的城市

▲馬來西亞的英文報紙「新海峽時報」記者，製作YouTube影片主題為『哈囉台灣！』系列第二集，稱台南為「每個街角都訴說著歷史的城市」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲馬來西亞的英文報紙「新海峽時報」記者，製作YouTube影片主題為『哈囉台灣！』系列第二集，稱台南為「每個街角都訴說著歷史的城市」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

馬來西亞的英文報紙「新海峽時報（New Straits Times, NST）」記者2024年8月中參訪台南後，回國製作YouTube影片主題為『哈囉台灣!（Hello Taiwan!）』系列第二集（Part 2），介紹了台南古都，稱台南為「每個街角都訴說著歷史的城市（Every corner whisper history）」，該集首播為2024年9月29日播出。

▲馬來西亞的英文報紙「新海峽時報」記者，製作YouTube影片主題為『哈囉台灣！』系列第二集，稱台南為「每個街角都訴說著歷史的城市」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此集影片開頭以「台灣古老的靈魂」稱呼台南，內容主要由新海峽時報兩位記者以旅遊模式介紹景點，包含台南安平開台天后宮、安平樹屋與全台首學孔子廟等台南景點與古蹟，並一一介紹這些景點的歷史與由來。另外，她們也在台南意外地發現有大馬風味的沙嗲小餐館，以及適合穆斯林的halal清真認證餐廳，品嘗過後也都感到非常的美味。

▲馬來西亞的英文報紙「新海峽時報」記者，製作YouTube影片主題為『哈囉台灣！』系列第二集，稱台南為「每個街角都訴說著歷史的城市」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，非常歡迎馬來西亞新海峽時報以影片介紹台南，這個城市除了有400年的歷史，也有數不清的美食，以及綿延已久的傳統與文化。除此之外，台南還是一個科技新都，最先進的半導體產業及綠能科技都在台南，台南是一個兼併古今與新舊交融的美麗城市，非常歡迎大馬地區的朋友有空可以到台南來旅遊，親自體驗沉浸在歷史古都的漫遊！
▲馬來西亞的英文報紙「新海峽時報」記者，製作YouTube影片主題為『哈囉台灣！』系列第二集，稱台南為「每個街角都訴說著歷史的城市」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

更多影片內容請上YouTube觀看：（Hello Taiwan! (Part 2): Tainan - Kaohsiung - Kenting）https://www.youtube.com/watch?v=yZKvqSyjdFs&t=300s

▲馬來西亞的英文報紙「新海峽時報」記者，製作YouTube影片主題為『哈囉台灣！』系列第二集，稱台南為「每個街角都訴說著歷史的城市」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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