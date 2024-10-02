山陀兒估明晨登陸「風雨最有感」　粉專：北部不要輕忽

▲山陀兒颱風路徑預估與影響情形。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱山陀兒持續北上，對台灣威脅加大，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，山陀兒縱使稍微減弱，仍以中颱的強度登陸，登陸前後全台風雨最顯著，特別是南高屏，雖然北部今天出現陽光伴隨陣風，仍不要輕忽颱風威力。

氣象署簡任技正伍婉華說，隨著颱風逐漸北上，台灣各地風雨明顯增加，今日花東降雨持續且明顯，南部降雨也會增強。颱風所在環境不利發展，預估明天登陸西南部，登陸後減弱，但依然以颱風環流結構完整，強風豪雨帶影響台灣。

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她指出，各地雨勢越來越明顯，南部地區出現長延時豪雨，中北部降雨比較零星，而北部、東北部明天開始受到東北季風南下，一直影響到周五，開始出現較大雨勢，隨著颱風登陸，將視其減弱程度調整未來降雨情形。

「觀氣象看天氣」表示，目前最新資料顯示山陀兒登陸時間再延後，預估明早5時左右由西南部登陸，縱使颱風預估會稍微減弱，但仍會以中度颱風的強度登陸，登陸點附近務必要留意罕見的暴風及暴潮。

粉專強調，登陸前後為全台風雨最顯著的時候，特別是南高屏沿海，北部風雨在此時顯著提升，花東山區降雨仍會持續，台東山區這幾日累積雨量超過1000毫米，很有可能會致災及溪水暴漲。

粉專表示，登陸後模式傾向預估由西南部平原北上，能順利越過中央山脈機率很低，估計影響會一直到周五下半天，隨後很有機會減弱為熱帶性低氣壓。不過殘存水氣預估會延續到周六。

「觀氣象看天氣」提醒，雖然北部地區今天白天仍出現陽光、伴隨陣風，但仍不要輕忽此颱風威力，南部地區今天風雨雖還不顯著，預計明天登陸前後會變得十分有感。