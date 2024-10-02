士林執行分署暖心相助　快閃義賣助網美甜點店解困還債

▲北市「漫拾」甜點店因疫情影響導致客流量驟減，陳姓老闆無法繳納勞工退休金等費用39萬餘元，士林執行署提供解決方案助解套。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市大同「漫拾」甜點店因疫情重創營收，導致經營者陳姓男子無法繳納勞保等費用39萬餘元欠款，遭行政執行署士林分署執行。暖心的分署於聯合拍賣會舉辦「幸福甜點快閃」活動，讓陳男製作的甜點，在3小時完銷338款甜點，創下3萬2900元銷售佳績，此次義賣展現「公義與關懷」理念，更助小店重振旗鼓，達雙贏效果。

士林分署於10月1日聯合拍賣日特別提供場地讓陳男舉辦義賣，活動當天，陳男親手製作的泡芙、甜甜圈及可頌等共338款精緻甜點，吸引大批顧客前來捧場，3小時內即完售，總銷售金額達3萬2900元，陳男將所得盈餘在扣除成本後，優先償還積欠的國家款項，不僅緩解了財務壓力，更透過此活動提升了甜點店的知名度。

陳男表示，自己原先就讀商科，曾從事食品採購工作，但因熱愛甜點製作而轉業，還到師大餐飲所進修並赴日本學習製作技術，最終實現開設甜點店的夢想。店家主打高品質食材，並以精美外觀與原創設計深受顧客喜愛，疫情前，內用顧客是主要收入來源，但疫情爆發後內用管制使營收大幅下滑，儘管經營陷入困境，卻始終堅持不拖欠員工薪水，並申請紓困貸款維持營運。

▲ 士林執行署提供場地讓義務人銷售甜點。（圖／記者黃宥寧翻攝）

目前，漫拾甜點店雖逐漸回穩，但一次繳清欠款仍有困難，因此陳男提出分期償還的申請，並不斷嘗試多方提升營收，希望能早日清償所有費用。士林分署考量其經營態度積極且勇於承擔責任，除了核准分期償還外，還透過創意活動提供曝光平台，幫助提升其營收，助力渡過難關。

士林分署表示，行政執行不僅要實現公義，也應在符合法律範圍內適度展現關懷。未來分署將持續致力於協助有困難的義務人，讓他們能以正向方式重建財務狀況，達成「公義與關懷」並行的施政目標。