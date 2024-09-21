地面灼熱男車禍倒地！警民合作撐傘遮陽守護　最美畫面曝

▲陳翁車禍倒地不起，眾人撐傘替他遮陽。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市龍井區昨（20）日上午發生一起交通事故，1名93歲的陳姓老翁騎車與另一輛機車發生擦撞，陳翁當場倒地不起，當時天氣炎熱、柏油路面高溫滾燙，員警獲報立刻衝往現場替陳翁撐傘遮陽，一旁區公所人員也出來幫忙指揮交通、安撫傷者情緒，警民分工合作，充滿人情味，路人見狀直說「這是台灣最美的風景」。

台中市烏日警分局調查，陳翁當時買完麻油正要返家，騎車行經觀光路時，與正要前往龍井區公所辦理業務的1名郭姓騎士（64歲）發生擦撞，年邁的陳翁當場連人帶車倒地，動彈不得。

當時天氣熾熱，柏油路被太陽烤得火燙，龍井分駐所警員顏俊賢及替代役陳伯邑獲報，立刻前往現場處理，並不忘攜帶雨傘，替陳翁撐傘遮陽，到場發現陳翁意識清醒，但臉部與身體多處擦挫傷，幸無生命危險。

一旁區公所人員聽到碰撞聲，也出來查看，加入救援行列，有人查看陳翁身體狀況、有人拿掃把清理破掉的麻油玻璃瓶，警民分工合作，一起守護陳翁直到救護車到達。路過的民眾說，警方跟公所人員義舉很有愛心，好人一定有好報。

▲▼警民分工合作，有人指揮交通，有人拿掃把掃破掉的玻璃瓶。（圖／記者白珈陽翻攝）



烏日警分局呼籲，駕駛車輛欲右轉彎時，應提前顯示方向燈、並應注意視線死角及禮讓直行車優先通行，切勿搶快轉向，以確保大家行車安全。