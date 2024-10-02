山陀兒卡「鞍型場」　登陸時間又延後

▲中颱山陀兒緩慢移動。（圖／翻攝CyclonicWx）



記者陳俊宏／台北報導

山陀兒卡在「鞍型場」！氣象專家吳德榮提醒，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，颱風中心將從嘉南附近登陸，時間延後至周四晨，對登陸點的威脅略減輕，但仍為中度颱風，伴隨破壞性暴風及瞬間強降雨。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，今晨紅外線雲圖顯示，山陀兒在台灣西南方海面，雲型分析其強度已略減弱為中度颱風。

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▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮說，氣象署路徑潛勢預測圖顯示，颱風向東北緩慢移動，中心將從嘉南附近登陸，時間延後至周四晨；由於台灣阻擋水氣輻合，及地形產生磨擦作用，強度持續減弱，對登陸點的威脅略減輕，但仍為中颱，伴隨破壞性暴風及瞬間強降雨；登陸後雖迅速減弱為輕颱，環流內仍有強風豪雨威脅，預測路徑仍有不確定性（紅框）。

吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）系集模擬圖亦顯示，50次系集成員移速慢又相當分散，為山陀兒處在「鞍型場」內的運動特徵。

吳德榮指出，以目前氣象署預測路徑預估，今日由南而北，暴風影響範圍逐步擴大；周四晨颱風中心將從嘉南附近登陸，中心登陸後，颱風持續受地形破壞，迅速減弱為輕颱，但各地仍應慎防強風豪雨；周五起颱風持續減弱，威脅逐漸減小。

▼最新歐洲模式系集模擬圖顯示。（圖／翻攝weathernerds）







▼最新颱風動態。（圖／氣象署）

