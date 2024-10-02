　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

山陀兒卡「鞍型場」　登陸時間又延後

（圖／翻攝CyclonicWx）

▲中颱山陀兒緩慢移動。（圖／翻攝CyclonicWx）

記者陳俊宏／台北報導

山陀兒卡在「鞍型場」！氣象專家吳德榮提醒，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，颱風中心將從嘉南附近登陸，時間延後至周四晨，對登陸點的威脅略減輕，但仍為中度颱風，伴隨破壞性暴風及瞬間強降雨。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，今晨紅外線雲圖顯示，山陀兒在台灣西南方海面，雲型分析其強度已略減弱為中度颱風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮說，氣象署路徑潛勢預測圖顯示，颱風向東北緩慢移動，中心將從嘉南附近登陸，時間延後至周四晨；由於台灣阻擋水氣輻合，及地形產生磨擦作用，強度持續減弱，對登陸點的威脅略減輕，但仍為中颱，伴隨破壞性暴風及瞬間強降雨；登陸後雖迅速減弱為輕颱，環流內仍有強風豪雨威脅，預測路徑仍有不確定性（紅框）。

吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）系集模擬圖亦顯示，50次系集成員移速慢又相當分散，為山陀兒處在「鞍型場」內的運動特徵。

吳德榮指出，以目前氣象署預測路徑預估，今日由南而北，暴風影響範圍逐步擴大；周四晨颱風中心將從嘉南附近登陸，中心登陸後，颱風持續受地形破壞，迅速減弱為輕颱，但各地仍應慎防強風豪雨；周五起颱風持續減弱，威脅逐漸減小。

▼最新歐洲模式系集模擬圖顯示。（圖／翻攝weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）
 

▼最新颱風動態。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

ET快訊
快訊／07:57花蓮近海3.9地震　彰化「隔中央山脈」也有感
伊朗彈道飛彈炸向摩薩德！　影片曝光
山陀兒「高雄外海」怠速一整天！　網友笑原因：墾丁太貴了
影片曝光！　伊朗上百飛彈轟「以色列空軍基地」
山陀兒卡「鞍型場」　登陸時間又延後
國家隊教練淪「跨國淫媒」　10年後竟成高官
星宇直接挑戰山陀兒！　機艙晃到「空姐全蹲下」
快訊／山陀兒「2因素」減弱　可能變輕颱登陸
伊朗上百飛彈空襲！　以色列總理：犯下大錯將會付出代價

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／07:57花蓮近海3.9地震　彰化「隔中央山脈」也有感

山陀兒卡「鞍型場」　登陸時間又延後

颱風來襲買不到菜？　北農曝1料理：抗漲好保存

山陀兒「高雄外海」怠速一整天！　網友笑原因：墾丁太貴了

快訊／山陀兒「2因素」減弱　可能變輕颱登陸

山陀兒強襲蘭嶼海水倒灌畫面曝光！　駕駛倒車逃生

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒登陸將被台灣高山秒殺　專家：卡台灣上空魂飛魄散

星宇直接挑戰山陀兒！　機艙晃到「空姐全蹲下」

山陀兒「一波波雨帶」來了　3地防24小時風雨

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

氣象署估山陀兒明登陸！　預測7縣市達停班課標準

KID.峮峮為小情侶打扮！　壯男變「舔狗」嗨跳三振舞

北檢預計第5度提訊…柯文哲「不願出庭」！律師快閃離去

遭女毒蟲奪命！38歲殉職所長是2寶爸　建中畢業繼承父志考警大

萬華死亡車禍！騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救2小時不治

快訊／07:57花蓮近海3.9地震　彰化「隔中央山脈」也有感

山陀兒卡「鞍型場」　登陸時間又延後

颱風來襲買不到菜？　北農曝1料理：抗漲好保存

山陀兒「高雄外海」怠速一整天！　網友笑原因：墾丁太貴了

快訊／山陀兒「2因素」減弱　可能變輕颱登陸

山陀兒強襲蘭嶼海水倒灌畫面曝光！　駕駛倒車逃生

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒登陸將被台灣高山秒殺　專家：卡台灣上空魂飛魄散

星宇直接挑戰山陀兒！　機艙晃到「空姐全蹲下」

山陀兒「一波波雨帶」來了　3地防24小時風雨

快訊／07:57花蓮近海3.9地震　彰化「隔中央山脈」也有感

拜登下令出手！　2美艦「攔截彈升空」助以色列毀伊朗飛彈

沛納海致敬美國海豹部隊　4粗獷軍錶帥翻

小孟老師／10月2日星座運勢　魔羯座財運起飛！

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！她整路臭臉　男伴猛掉淚

獨立置產！　周湯豪瘋傳「想成家」砸8000萬購豪宅

26單位進駐！北市災害應變中心升一級開設　蔣萬安9點主持工作會報

伊朗彈道飛彈炸向摩薩德！　影片曝光

伊朗革命衛隊：若以色列回應空襲　將受到「毀滅性攻擊」

石獅坐鎮新光起家厝！　大股東第三代勸台新金董座「別忘本」

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

生活熱門新聞

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

即／山陀兒轉1天　2:30重返中颱

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒估中颱登陸滯留　紫爆豪雨換北部

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

山陀兒颱風眼高空直擊！　網友：正規到令人發抖

龜速山陀兒最快今深夜登陸　全台風雨越晚越大

LIVE／山陀兒南北縱穿　估1天過境台灣陸地

快訊／山陀兒「2因素」減弱　可能變輕颱登陸

星宇直接挑戰山陀兒！　機艙晃到「空姐全蹲下」

強颱山陀兒逼近！明日全台停班課一覽

即／山陀兒雨還沒下　內湖癱瘓

客運駕駛毆打學生　虎尾高中回應了

更多熱門

相關新聞

颱風來襲買不到菜？1料理抗漲好保存

颱風來襲買不到菜？1料理抗漲好保存

颱風山陀兒來襲，全台各縣市今日（2日）皆放颱風假，超市、大賣場也陸續出現搶購潮，不少民眾直呼買不到菜。對此，北農表示，颱風天也有抗漲、易保存的美味料理，就是咖哩飯，民眾也可以選購根莖類、蕈菇類等易保存的食材，例如馬鈴薯、胡蘿蔔、鴻喜菇、杏鮑菇等等。

快訊／山陀兒「2因素」減弱　可能變輕颱登陸

快訊／山陀兒「2因素」減弱　可能變輕颱登陸

蘭嶼海水倒灌畫面曝光　駕駛倒車逃生

蘭嶼海水倒灌畫面曝光　駕駛倒車逃生

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

山陀兒「一波波雨帶」來了　3地防24小時風雨

山陀兒「一波波雨帶」來了　3地防24小時風雨

關鍵字：

氣象氣象雲颱風山陀兒颱風吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

即／山陀兒轉1天　2:30重返中颱

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒估中颱登陸滯留　紫爆豪雨換北部

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

山陀兒颱風眼高空直擊！　網友：正規到令人發抖

龜速山陀兒最快今深夜登陸　全台風雨越晚越大

精舍命案　女尼＋信徒3人上銬走囚車

LIVE／山陀兒南北縱穿　估1天過境台灣陸地

YTR眾量級Andy暫離台灣！　爆分手家寧近況曝光

快訊／山陀兒「2因素」減弱　可能變輕颱登陸

星宇直接挑戰山陀兒！　機艙晃到「空姐全蹲下」

伊朗射飛彈　以國全境發布空襲警報

更多

最夯影音

更多

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面