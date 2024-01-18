細膩還原《老狐狸》時代氛圍　蕭雅全驚豔Sony BRAVIA X95L影音合一的極致沉浸感

▲《老狐狸》導演兼共同編劇之一的蕭雅全，以此片拿下第60屆金馬獎最佳導演獎。（圖／資料照，下同）

記者萬玟伶／台北報導

入圍第60屆金馬獎7項大獎、拿下4座大獎，為當屆金馬最大贏家的《老狐狸》，是導演蕭雅全的第4部長片，故事從10歲小男孩的視角帶出身邊角色的幽微面向，影像與音樂亦精準拿捏當代氛圍，最終不僅拿下了最佳男配角、最佳造型設計、最佳原創電影音樂，蕭雅全也為自己拿下了最佳導演獎！

劇組由內而外還原90年代氛圍

Sony BRAVIA X95L細膩傳遞屬於《老狐狸》的時代感

探究同理心與成功兩種價值觀如何碰撞交鋒的《老狐狸》，借用1989～1990「經濟起飛」為故事背景，片中針對場景與氛圍的細膩刻畫，像是氤氳著熱氣的麵攤，廖泰來與廖界租屋處的家具、餐桌等擺設，以及演員陳慕義口中那個搭了又拆的公廁，都讓不少觀眾直呼彷彿回到90年代。蕭雅全直言要做到這些確實很費工，而且不僅僅是場景，打從寫劇本一開始就得針對當時的物價、股市曲線甚至大眾消費習慣做好考據與田調，「雖然我對過去還留有記憶，但記憶有時也會不真切。想要精準還原那個年代，我們就有功課得做。」

▲劇組忠實呈現90年代麵攤、住家等空間，致力營造的氛圍感能否透過螢幕傳遞，也是影響影迷體驗的關鍵。

開拍後，美術與造型團隊也接手更繁複且精細的工程，例如美術團隊就將廖家那一條街道整個包下來，將每家的門牌與鐵門都仿舊成30多年前的樣子，俯拾皆是生活痕跡的廖家，也是以一間空屋打造出90年代普遍常見的居家風格。蕭雅全透露，被不少觀眾注意到的櫸木地板其實已經停產，「美術他們後來在臺中找到一個工廠，剛好還剩下幾坪的料件可以使用。」謝老闆從冰箱拿出的冰水瓶，在映後也意外激起不少討論。「後來我去問美術指導王誌成，他回我說你別管。」蕭雅全笑著，「我到今天還是不知道他那個瓶子是從哪弄來的。」

「不過CP值最低的就是那個公廁了。」蕭雅全幽默道。在大銀幕欣賞電影的觀眾，若眼尖必然會發現，電影中的公廁磁磚和五金水龍頭並非今日常見樣式，原來現在的公廁早就都整建換新，執著於「不能拍出讓觀眾出戲的電影」蕭雅全和團隊索性申請了建照直接搭建一間，拍完再拆，電影中那座勾起不少人嗅覺回憶的廁所，被團隊從90年代召喚回來短短10天，從此便只留在電影中。

▲Sony BRAVIA X95L採用Mini LED面板並結合Sony獨家聲場技術，力求忠實傳遞電影原創設計的亮度、色調與氛圍，每一個細節飽滿、動態流暢的畫面都像是人眼看出去的視界，帶入感極強的觀影過程，也讓人更能沉浸在故事的氛圍甚至角色的情緒中。

幸好當《老狐狸》未來登上串流平台，觀眾仍是能透過家中的顯示器，沉浸在蕭雅全與團隊打造的時代氛圍裡。本身也喜歡在家追劇的蕭雅全表示，自己從映像管電視時期就選擇Sony至今，是30多年的品牌忠實愛用者。「就像設計人最信賴的是Apple產品，業界很多導演包括我，在拍攝現場使用的monitor也都是Sony。可能因為如此，回到生活的選擇上，就對Sony多了好感與信心。」

雖然最近剛幫工作室的Sony顯示器與劇院系統全面升級，蕭雅全面對全新旗艦機型Sony BRAVIA X95L時，仍被最新Mini LED面板以及獨家聲場技術所打造的視聽盛宴給觸動！相較於傳統LED技術，Mini LED燈泡尺寸更小更密集，當畫面必須同時呈現極致黑夜與熒熒燭光的場景，就能精準控制顯示器不同位置的明暗度，呈現高亮度、高對比、高解析度的特性要比LED顯示器還來得更有感。

然而Mini LED的硬體優勢不是只有Sony獨有，成就今天Sony BRAVIA X95L業界霸主地位的關鍵，還是得歸功於獨家搭載、號稱Sony史上最強的控光技術「XR極致精準背光控制」！透過超越AI的黑科技，精準控制整個面板的背光源，讓畫面該深邃的地方呈現極致黑階，該亮的地方也能展現層次分明的細膩畫質，也不怕光暈干擾整個視覺享受。同步搭配的「XR降噪銳化技術」也主打能大幅減少雜訊，讓每個畫面看上去更清晰立體，也更接近原創團隊想呈現的光影表現。

▲Sony BRAVIA X95L致力將劇集電影的氛圍與光影細節完整呈現，不讓幕後攝影團隊的努力白費。

過去提到電影細節感的重要，其實不只是看美術團隊做了哪些陳設與搭景，對於觀看與氛圍極為講究的蕭雅全，也以高規的標準審視過去每一部Sony顯示器，他透露，「會這樣要求還有很大的原因是因為，攝影是一門用光的藝術，在攝影現場，攝影師其實要透過非常多的調度來呈現光影，這個細節層次很多也很微妙，所以當這些努力無法透過顯示器表現出來，對我們來說就會很扼腕！」

看準人們對於居家娛樂體驗的追求愈來愈極致，Sony工程師亦攜手引領串流世代的Netflix獨家合作開發「Netflix自適應校色模式」，只要一指開啟設定，顯示器就會自動將畫質調整為更接近原創或在劇院欣賞的亮度、對比與色調效果。

打造360度極致揚聲效果

HT-A9更帶來加倍享受的聲畫合一立體環繞體驗

在影像工業中，能牽動觀眾情緒的電影配樂也有其重要性。長年與好友侯志堅、雷光夏等人合作的蕭雅全，認為音樂在整個工作流程中，應該可以有更高的參與度，而不是先有畫面才開始著手音樂設計。「這次《老狐狸》的開場音樂是我最喜歡的，侯志堅為這段配樂創造了一種很獨特的舞台感，讓觀眾從這裡就被引導到一種等待進入到故事的狀態！有趣的是，這段配樂大概在2、3年前就做出來了，那時電影根本還沒開拍，所以我常覺得他的音樂有時是可以反過來影響我的畫面！」

當音樂與影像可以一同詮釋電影想述說的主題概念，做為接收者的觀眾，無論是在劇院或是家中客廳，更有賴特別著墨「聲畫合一」的影音體驗！Sony BRAVIA X95L對於聲色效果的追求，也以讓觀眾得到最完整體驗的角度為出發，全新搭載的「中置聲場技術」以及「超能邊框揚聲器」，讓顯示器本身就是一台揚聲器，透過藏在顯示器下方的低音喇叭、邊框的高音喇叭，以及螢幕中央的中低音喇叭，讓聲音與畫面不只能完美流暢的同步，還能創造360度的立體音場空間感。

▲顯示器兩側的HT-A9家庭劇院系統，一組共有4個無線揚聲器，無論放在空間何處，內建的定位系統能自動找出相對位置，打造最適合當下環境的立體環繞音場。

同步再搭載HT-A9家庭劇院系統，為家中的娛樂視聽室加上4個無線揚聲器，即能在空間上方打出天空聲道，營造更加沉浸的包覆式環繞感。尤其是在家欣賞採用Dolby Atmos環繞音效技術拍攝的動作片時，就能感受到何謂「把電影院搬回家」的有感震撼！

值得一提的是，在設置HT-A9喇叭時，不用再為了創造平衡的音場而更動家裡的擺設，透過Sony獨家的「音場優化技術」以及HT-A9採用的「360 Spatial Sound Mapping 360空間音效定位」，只要隨性將揚聲器放在方便的位置，不拘前後方或上下位置，這4個揚聲器就會找到彼此的對應位置，即能創造出最生動鮮活的7.1.4聲道劇院系統。

當顯示器不只是一台電視

「Google TV、BRAVIA CORE™」全面滿足家庭成員的娛樂需求

3C世代讓智慧電視不再只有播放的功能，Sony BRAVIA X95L內建Google TV，讓顯示器也能連上網路下載多元APP，除了Netflix、Disney+、YouTube、Amazon、Apple TV+等串流平台，還能得到天氣資訊與預報等即時資訊。想要搜尋特定影集或電影，只要按下遙控器按鈕並說出「Ok Google」，就能利用語音搜尋功能快速找到相對應的內容，輕鬆選出最適合當下享受的節目！

▲利用遙控器啟動語音搜尋，就能快速找到想看的片單。

如果沒有訂閱任何串流平台也不用擔心無法享受極致的影音體驗，Sony BRAVIA系列皆有內建獨家影音串流服務BRAVIA CORE™，最新以及最經典賣座的哥倫比亞影業電影就在家中客廳，隨時隨地都能以最放鬆愜意的心情點開觀賞。平台也有許多支援IMAX Enhanced的電影，搭配聲歷其境的影音技術，讓居家空間成為最珍稀的IMAX影廳。

▲Sony BRAVIA系列皆有內建獨家影音串流服務BRAVIA CORE™。

致力為各類型節目、劇集與電影，提供最合適畫質模式的Sony BRAVIA X95L，事實上也很適合搭配PlayStation 5主機，帶來畫面動感流暢且不卡頓的沉浸式遊戲體驗，加上強大的細膩影像及震撼音效，也成為許多電玩迷口中最有感升級的娛樂體驗！

▲同步擔起企業責任，力求為地球環境實踐永續目標的Sony BRAVIA X95L，也在系統內建節能儀表板。與環保相關的設定，包括環境光線感應、省電模式等，都能更快更方便地做好設定，畫面中的「小樹」也會依據設定的節約程度，長成象徵綠色永續的「大樹」。

迎接串流世代，數位科技持續優化

宅在家也能享受超越劇院影廳的影音饗宴

身處串流世代，人們既能坐在電影院欣賞導演與劇組傾盡全力想傳達的故事與美學，亦能在家中透過強調「聲歷其境」的顯示器與劇院揚聲組合，在串流平台重溫這些電影帶來的溫暖與感動。

目前仍在台灣上映的《老狐狸》，現也在新加坡熱映中，未來亦將於串流平台上線。儘管導演與投資方都重視票房，但串流平台無疑也是這個世代極為重要的管道之一，蕭雅全認為串流平台的存在，能讓作品在往後2至4年的時間都還有機會接觸到新舊觀眾與不同客群。「我還是覺得電影院在10、20年內還不會消失，它仍然有提供社交、儀式感等無法被取代的功能性。」

不過蕭雅全也指出，有些電影院在條件限制或考量下，其實並不一定都能如實呈現導演想透過影像音效傳遞的氛圍，「隨著居家科技產品愈做愈精密，在家裡看電視說不定還能得到更多的細節！」串流平台的興起，讓人們的觀影體驗不再被空間時間限制，拿起遙控器就能一再重溫喜愛影片，而Sony BRAVIA X95L的問世，無疑就是要為追求高畫質與高音質的觀眾，帶來超越劇院等級的極致感動。

體驗Sony BRAVIA X95L帶來的感動

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