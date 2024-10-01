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社會 社會焦點 保障人權

「二姐」國慶晚會復出開唱引索票風　警逮3黃牛...最高單張+1萬

記者邱中岳／台北報導

2024年10月國慶晚會將於5日晚上於台北大巨蛋舉行，屆時最大亮點就是二姐江蕙重新復出站上舞台開唱，門票於9月30日晚間開放索票，但網路上馬上出現「加價兜售」等情事，北市刑大在2天共計逮捕3名涉嫌加價賣票的嫌疑人，查扣6張國慶晚會門票，免費門票最高加價1萬元。

國慶晚會將於5日晚上於台北大巨蛋舉辦，因為二姐江蕙受邀開唱，所以索票搶手，網路上又出現黃牛在加價兜售，北市刑大在開放索票之前成立專案小組，針對各大網路平台以及社群軟體群組進行網路巡邏並進行查緝作為。

▲▼國慶晚會於5日將在大巨蛋舉行，因二姐江蕙復出造成搶票，黃牛也跟著加價讓票。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲國慶晚會於5日將在大巨蛋舉行，因二姐江蕙復出造成搶票，黃牛也跟著加價賣票。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方在9月30日開放索票之後，發現網路上在當天晚上就立刻出現「加價販售」行為，其中有8件是詐騙行為，也另外報請台北地檢署指揮偵辦，先行針對黃牛加價的行為進行追查，在2天內就逮捕3件黃牛加價販售國慶晚會門票的情形。

警方分別在北市中山區、苗栗縣竹南鎮以及基隆市安樂區分別查獲3起加價販售國慶門票的情況，帶回35歲黃男、53歲林男以及張女，分別以1200元至1萬元不等的價格加價出售免費國慶晚會門票，其中，黃姓男子因為位子好，每張加價1萬元出售。

▲江蕙低調捐款5位數。（圖／ETtoday資料照）

▲二姐江蕙受邀在國慶晚會表演，造成搶票熱潮，黃牛也跟著加價讓票，最高喊到加1萬。(圖／ETtoday資料照）

警方表示，黃牛對於表演活動影響甚鉅，近年台灣大型演唱會均會出現黃牛加價售票行為，甚至還會在開演前先行「預收」加價門票，警方呼籲，網路上販售極有可能是詐騙行為，希望國人務必拒絕黃牛哄抬價格，也可以避免自身財物受損。

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