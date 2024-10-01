快訊／台中男情緒不穩多處刀傷　家人嚇壞急報警送醫

▲台中市南屯區惠中路今天上午驚傳有男子揮刀自傷案件。（示意圖／ETtoday資料照）



記者游瓊華／台中報導

台中市南屯區惠中路今天上午驚傳有男子揮刀自傷案件，一名78歲老翁在住家疑似喝下不明液體後，拿刀劃傷額頭、下巴以及手腕，家屬發現後趕警通報警消到場，將老翁送往林新醫院急救。據悉，老翁近來情緒不穩，才導致憾事發生，所幸經過搶救之後，已經脫離險境，在加護病房觀察中。

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