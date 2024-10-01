嗨翻！台中大推「藍線尋寶」實境解謎　讓民眾玩台中抽iPhone16

記者游瓊華／台中報導

「藍線尋寶，全民探索」

台中捷運藍線預計明(114)年開工，該線路全長逾24公里，未來將連接台中港、台中火車站，打通台中東西向大動脈，並與現行綠線、規劃中的橘線串成路網，讓民眾四通八達、暢行無阻。為了讓民眾搶先體驗「藍線」的魅力，台中市政府推出「藍線尋寶，全民探索」實境解謎遊戲，邀請民眾使用大眾運輸沿線闖關；完成任務後，除可獲得限量紙膠帶，還可抽iPhone16。

▲台中市政府推出「藍線尋寶，全民探索」實境解謎遊戲，歡迎民眾一起到台中闖關拿好禮。(圖／台中市交通局提供，下同)

飛越藍線 台中交通建設里程碑



台中市自盧秀燕市長上任後，大力推動捷運路網，獲中央支持。目前捷運藍線已完成基本設計的修正，待中央審議通過後，即可準備進入工程階段；交通局目前同步進行捷運藍線的都市計畫變更、用地取得及籌備工程相關招標作業，加速捷運藍線的計畫推展，預計在10年內完工通車，成為串聯台中山海屯城的重要交通運具。

交通局長葉昭甫表示，捷運藍線總經費約1615.14億元，全長24.78公里，行經梧棲、沙鹿、龍井、西屯、北區、西區、中區以及東區等8個行政區，沿台灣大道設置8座高架車站、12座地下車站，沿線人口數達75萬人，未來這條藍色動脈將成為台中市民日常生活、商務活動及文化娛樂的重要交通幹線，同時帶動軌道經濟的發展、拉近山海城的距離，實現台灣第二大城市交通任意門的願景。



▲捷運藍線未來將成為台中市民日常生活、商務活動及文化娛樂的重要交通幹線。

小藍鯨登場 一起藍線尋寶、探索台中

為了讓民眾一起來認識台中捷運藍線的沿線特色，今年台中市政府交通局與新聞局合作，舉辦「藍線尋寶，全民探索」實境解謎遊戲。活動於今年10月1日至12月15日登場，參加者只要動動手指，加入「藍線尋寶，全民探索」官方Line聊天機器人，就可以前往台中特色景點探索進行集章。

民眾任選3個站點完成集章後，即可至台中火車站旅客服務中心、科博館兌換限量紙膠帶1盒；完成6個站點還能參與抽獎，有機會獲得iPhone16、TPASS悠遊卡（內含500元儲值金）等好禮。

這次活動共有6個地點，分別為帝國製糖廠台中營業所、台中車站（旅客服務中心）、第二市場、茄苳腳（專用道)、國立自然科學博物館、台中捷運市政府站，歡迎民眾一起來解謎，同時到舊城探索，親身體驗周邊景點、文化、美食。





▲「藍線尋寶，全民探索」起跑記者會，宣告實境解謎遊戲正式於今年10月1日至12月15日登場。（圖／記者游瓊華攝）

此外，活動亮點吉祥物「小藍鯨」正式亮相！小藍鯨象徵的意涵，包含藍線穩定且持續運輸的強大續航力、永續發展的低碳綠色交通理念，以及智慧科技管理；活動期望透過活潑可愛的小藍鯨，讓民眾能在趣味互動中，感受台中捷運高效、友善、環保等內涵。

▲民眾透過簡單的步驟，就可以到藍線尋寶，體驗許多的樂趣。

※「藍線尋寶，全民探索」活動詳情➜https://gov.tw/oC5

※「藍線尋寶，全民探索」官方Line➜https://lin.ee/saOlw0A

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