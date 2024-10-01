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筆墨綻放佛法智慧　靈鷲山四期教育徵文39位鑄字菩薩

文／賴芃縈　編輯整理

▲▼靈鷲山四期教育。（圖／記者賴賴攝）

▲靈鷲山八位法師為現場所有學員說法。

2024靈鷲山第3屆四期教育全球徵文，在靈鷲山無生道場頒獎並透過線上直播，全球海內外法友見證祝福，得獎者以文字供養三寶和眾生，每篇得獎作品充滿真摯的感動。

四期教育是佛陀教導世人的人生寶典！典禮前，舉行「四期教育法友同學會相見歡」，學員分組向靈鷲山教育院副院長淨華法師和7位法師請法，法師們也暢談佛陀教義和師父法教，期勉大家透過平安禪和四期教育的雙軌共學，特別要珍惜暇滿人生，堅固信仰勤行善業。


文字傳承經典　   展現深厚佛教智慧

徵文主題有長文、短文和金句3個項目，共計39人獲獎，今年參賽作品除了台灣，也有來自美國、馬來西亞、新加坡、香港、中國的海外參賽者。稿件以不記名方式審查，經歷層層嚴謹初審篩選、總決審，評審指出，經典的力量不僅在於文字，參賽作品在思想深度與文筆表達，展現學佛過程中的敏銳洞察力與創造力，相信透過這些優質作品，帶來善的力量廣泛傳遞影響更多人。

佛法是生命中最好的禮物，靈鷲山宗委恆傳法師恭喜得獎者很有福報，一定是精進學佛之人，我們生生世世最大的福報就是珍惜因緣、學習佛法，勉勵大家要穩定學習佛的法教，從而得到安定、喜樂和解脫！ 淨華法師期勉大家要做勇敢的學佛者，佛法是圓滿的真理，必須相信佛法，心中有佛法，就是頂戴釋迦佛的使命，也就是傳承諸佛法，利益一切眾。主辦執事寶髻法師表示，四期教育徵文就是文字道場，是每個人聞思修的成果，也是最好的法供養。感謝護持四期教育功德主，並頒贈師父珍貴「歡喜菩薩」墨寶，希望每個人如同歡喜菩薩，接引更多人學佛。

創造好的基因　   得獎者分享遇見自己的心

3個獎項的金獎得獎者上台分享創作靈感，以及改變生命的精彩體悟。四期教育學習如何發菩提心，長遠做發心的事。在《佛陀牽著我的手》的音樂聲中，法師帶領大家圓滿供燈，感恩佛陀和三寶，將點燈的光明供養佛法僧和一切眾生，祈願生生世世緊緊牽著佛陀的手，學習和分享佛法，宣揚佛法新世紀。

▲▼靈鷲山四期教育。（圖／記者賴賴攝）

▲許世明大德獲得短文金獎殊榮，由靈鷲山教育院副院長淨華法師頒發。

▲▼靈鷲山四期教育。（圖／記者賴賴攝）

▲長文優選為三位龍樹青年李姝慧、柳皓雲、黃毓涵獲得，由靈鷲山最資深宗委恆傳法師頒發。

▲▼靈鷲山四期教育。（圖／記者賴賴攝）

前往欣賞得獎作品：徵文賞析 https://edu.ljm.org.tw/news/?CID=184&c=3

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