免費玩1年！陸迎「首來族」台灣民眾　國台辦：1256個景區不虛此行

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸明天10月1日開始「十一」假期，即將迎來旅遊熱潮，大陸國台辦今（30）日發布針對台灣同胞來大陸旅遊的促銷活動，針對首次辦理台胞證（簽發次數為01）的台灣同胞，一年內到景區遊覽免除門票費用，預計首批有1256個景區，面向台灣「首來族」。

大陸國台辦發言人陳斌華表示，據統計，大陸首批已有1256個景區推出台胞來大陸旅遊促銷活動，對持首次辦理台胞證（簽發次數為01）的台灣同胞一年內到景區遊覽免除門票費用。

陸官方公布免費的景點包括4A、5A景區。陳斌華也進一步介紹，包括北京天壇公園、頤和園，浙江的西溪國家濕地公園、千島湖景區，湖南的張家界、南嶽衡山景區，海南的南山、蜈支洲島旅遊區，貴州的黃果樹風景名勝區、西江千戶苗寨，西藏的布達拉官、大昭寺等54個5A級景區；北京的中山公園、國家植物園，浙江的龍門古鎮、大明山風景區，湖南的長沙天心閣、世界之窗，海南的中國雷瓊海口火山群世界地質公園、熱帶野生動植物園，貴州的泉湖公園、花溪濕地公園，西藏的羅布林卡、哲蚌寺等432個4A級景區。

陳斌華稱，對台灣「首來族」採取優惠措施。台灣「首來族」來大陸旅遊，可通過景區網站、入口標識和相關旅行社等，及時瞭解景區對台胞減免門票費用措施。首批推出促銷活動的景區目錄（SA、4A級）將在官方微信公眾號 「國務院台辦」公佈。

最後，陳斌華強調，「我們熱誠歡迎廣大台灣同胞在金秋時節來大陸旅遊觀光，飽覽大美河山，探尋燦爛中華文化，體驗各地風土人情，感受大陸發展進步。相信大家一定會大開眼界，不虛此行。」