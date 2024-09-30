　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

免費玩1年！陸迎「首來族」台灣民眾　國台辦：1256個景區不虛此行

▲▼ 大陸國台辦分言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸明天10月1日開始「十一」假期，即將迎來旅遊熱潮，大陸國台辦今（30）日發布針對台灣同胞來大陸旅遊的促銷活動，針對首次辦理台胞證（簽發次數為01）的台灣同胞，一年內到景區遊覽免除門票費用，預計首批有1256個景區，面向台灣「首來族」。

大陸國台辦發言人陳斌華表示，據統計，大陸首批已有1256個景區推出台胞來大陸旅遊促銷活動，對持首次辦理台胞證（簽發次數為01）的台灣同胞一年內到景區遊覽免除門票費用。

陸官方公布免費的景點包括4A、5A景區。陳斌華也進一步介紹，包括北京天壇公園、頤和園，浙江的西溪國家濕地公園、千島湖景區，湖南的張家界、南嶽衡山景區，海南的南山、蜈支洲島旅遊區，貴州的黃果樹風景名勝區、西江千戶苗寨，西藏的布達拉官、大昭寺等54個5A級景區；北京的中山公園、國家植物園，浙江的龍門古鎮、大明山風景區，湖南的長沙天心閣、世界之窗，海南的中國雷瓊海口火山群世界地質公園、熱帶野生動植物園，貴州的泉湖公園、花溪濕地公園，西藏的羅布林卡、哲蚌寺等432個4A級景區。

陳斌華稱，對台灣「首來族」採取優惠措施。台灣「首來族」來大陸旅遊，可通過景區網站、入口標識和相關旅行社等，及時瞭解景區對台胞減免門票費用措施。首批推出促銷活動的景區目錄（SA、4A級）將在官方微信公眾號 「國務院台辦」公佈。

最後，陳斌華強調，「我們熱誠歡迎廣大台灣同胞在金秋時節來大陸旅遊觀光，飽覽大美河山，探尋燦爛中華文化，體驗各地風土人情，感受大陸發展進步。相信大家一定會大開眼界，不虛此行。」

ET快訊
快訊／蕭敬騰驚喜曝光婚紗照！證實「10月辦婚禮」
不斷更新／山陀兒襲台全台停班課一覽！2縣市明確定停班課
首波東北季風到！山陀兒雨彈從南下到北　北台灣濕涼「低溫22度
快訊／屏東縣宣布明停班停課
快訊／「這縣市」開第一槍　明日停止上班上課
中颱山陀兒觸陸！北市天空出現「霓虹」　網友驚呼：超美
《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身！送朴志雅最後一程

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

三隻羊又出事！　主播賣「盜版霸王茶姬」還稱：不是抄襲是學習

免費玩1年！陸迎「首來族」台灣民眾　國台辦：1256個景區不虛此行

寧夏政府懸賞每頭野豬「1.1萬元」！　五金行老闆一夜捕13隻

中國迎「十一」假期　機票飯店價格「年減2成」

A股狂飆！滬指站上3300點　作家嗨喊：已賺千萬不工作了

A股刷新史上最快破兆紀錄！　網直呼：進入「武則天守寡」階段

77歲超勇阿嬤上山！　靠「1把鐮刀」單挑兇猛野豬成功反殺

破紀錄！A股開盤35分鐘「成交破兆」　滬指一度漲近6%

中國專項債規模大！　學者示警：無效投資恐致「債務風險」

華為「三折疊機」為何缺貨？　余承東：曾計劃春節前產100萬台

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

百輛超跑公益車聚破20億　「風神帕加尼」也共襄盛舉

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

2歲弟能認30種汽車品牌　一看Logo秒唸答案超狂！

河北彩伽工作狂「結婚就引退」　曝理想型：有不錯台灣男性可交往嗎？

西門町炸彈蔥油餅攤起火　街頭藝人即興饒舌引網怒

孫安佐對戰韓森　日練4小時：要打爆他！

三隻羊又出事！　主播賣「盜版霸王茶姬」還稱：不是抄襲是學習

免費玩1年！陸迎「首來族」台灣民眾　國台辦：1256個景區不虛此行

寧夏政府懸賞每頭野豬「1.1萬元」！　五金行老闆一夜捕13隻

中國迎「十一」假期　機票飯店價格「年減2成」

A股狂飆！滬指站上3300點　作家嗨喊：已賺千萬不工作了

A股刷新史上最快破兆紀錄！　網直呼：進入「武則天守寡」階段

77歲超勇阿嬤上山！　靠「1把鐮刀」單挑兇猛野豬成功反殺

破紀錄！A股開盤35分鐘「成交破兆」　滬指一度漲近6%

中國專項債規模大！　學者示警：無效投資恐致「債務風險」

華為「三折疊機」為何缺貨？　余承東：曾計劃春節前產100萬台

「和解飯」難解總預算案僵局　靠韓國瑜搭橋不如行政團隊拆彈

蕭敬騰驚喜曝光婚紗照！親證實「10月辦婚禮」宣布：禮金將全捐出

BL新星王碩瀚、張豐豪接任「金馬遞奬大使」　林宴慈練習踩高跟怕跌倒

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

貓奴翻來翻去難入眠　 小貓跳上床「踏踏安撫」抱著一起入睡

不斷更新／山陀兒襲台全台停班課一覽！2縣市明確定停班課

台中通訊行遭砸！男「不滿訊號不佳、通訊錄被刪」　怒砸店洩憤

防颱採買必看！超市量販增5成備貨量　超商瓶裝水、泡麵優惠

Youth Salon青年職涯中心落腳暨大　學生規劃求職不必等就博會

首波東北季風到！山陀兒雨彈從南下到北　北部濕涼「低溫22度」

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

大陸熱門新聞

她花4000萬買上千件古玩　女兒一看嚇傻：全假的

野菇捨不得吃　她「全留給老公」害中毒

小楊哥首發聲！粉絲預估回歸時間

余承東回應華為「三折疊機」為何缺貨

財富自由！作家嗨喊：A股狂賺千萬

77歲超勇阿嬤上山！　靠「1把鐮刀」成功單挑兇猛野豬

陸男童受困電梯　怕上學遲到自己扒開門

A股暴漲！網：進入「武則天守寡」階段

免費玩1年！陸迎「首來族」台灣民眾

逆天長腿妹帶孩出遊！身分震驚全網「竟是奶奶帶孫女」

中國銀行限客戶「最多領3千元」防詐騙

王毅聯大演講：2758號決議把台灣驅逐出去

破紀錄！A股開盤35分鐘「成交破兆」

機場安檢員「偷存女客照片」查個資求認識

更多熱門

相關新聞

即／高雄知名黃昏市場火警　買菜民眾嚇壞

即／高雄知名黃昏市場火警　買菜民眾嚇壞

高雄知名的內惟黃昏市場內的一棟民宅，今（30）日下午2時許發生火警，由於適逢山陀兒颱風來襲前夕，黃昏市場不少攤商準備提早營業應付買菜的民眾，一度造成附近民眾、攤商的緊張，警、消獲報趕到現場，發現疑似煮食不慎，爐火未關，警、消關閉火源後，所幸沒有人員受傷，虛驚一場。

觀光署8大風管處「部分景區即起封閉」　龜山島封島到後天

觀光署8大風管處「部分景區即起封閉」　龜山島封島到後天

新會期藍白合　李彥秀：柯的司法問題讓在野更團結

新會期藍白合　李彥秀：柯的司法問題讓在野更團結

台南8億前瞻停車場啟用民眾即陳情步道問題

台南8億前瞻停車場啟用民眾即陳情步道問題

台南國華友愛商圈推「松王宴」黃偉哲邀來台南大飽口福

台南國華友愛商圈推「松王宴」黃偉哲邀來台南大飽口福

關鍵字：

景區民眾

讀者迴響

熱門新聞

即／山陀兒詭貼2地區首發陸警

山陀兒暴風圈今晚觸陸　粉專曝8縣市颱風假可能連放2天

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」

3縣市「今晚6點起」停班停課！　8縣市晚上8點宣布

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　氣象署最新預測出爐

台南人夫激戰小三！　元配崩潰輕生亡

各地颱風假機率出爐　專家：這天全台有機會

山陀兒大轉彎！他見路徑「閃過中央山脈」：會很慘

即／中颱山陀兒來勢洶洶！　台南今晚9點宣布是否放假

不斷更新／停班停課一覽！花蓮2地、蘭嶼今放颱風假

快訊／明天4地區風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

快訊／山陀兒陸警擴大！　9縣市豪大雨特報

山陀兒連3天颱風假？　氣象署揭關鍵

快訊／《黑暗榮耀》朴志雅離世！享年52歲

被水槽「大眼緊盯」　她嚇到尖叫

更多

最夯影音

更多

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

百輛超跑公益車聚破20億　「風神帕加尼」也共襄盛舉

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面