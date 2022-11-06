　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

梨泰院數十人心跳停止！龍山警長「龜速慢步」如樹懶　超扯悠哉樣曝

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾梨泰院10月29日晚間爆發踩踏意外，導致156人罹難。輿論認為警方應對慢半拍，導致傷亡規模擴大。首爾龍山警察署署長李林宰被爆在報告中偽造抵達現場的時間點，其實他待在公務車長達近1小時。如今又有畫面爆出，他下車徒步前往派出所時，手往後背交叉、一臉悠哉，且步伐緩慢。

根據《韓聯社》獨家取得的監視器畫面，梨泰院於當晚10時15分首度有人向警方報案現場傳出傷亡，不過本該至現場指揮警力調度的李林宰反應卻仍慢半拍，從梨泰院骨董家具街的監視器畫面來看，一名男性晚間10時55分以悠哉的步伐緩慢行走在街道上。

只見該名戴著口罩的男性雙手往後背交叉、低頭望向地板，如同樹懶（樹獺）般緩步走在人群後方，身旁則有數名穿著螢光制服的警員陪同，他的態度非常悠哉，全然不知事態的嚴重性，然而當時梨泰院已經傳出至少數十名民眾躺地停止呼吸心跳。

該名男性，就是龍山警察署長李林宰。

▲▼首爾龍山警察署署長李林宰。（圖／翻攝自韓網）

▲首爾龍山警察署署長李林宰。（圖／翻攝自韓網）

根據先前報導，龍山警察署所遞交的檢討報告書中指出，李林宰當晚於10時20分便已抵達事發現場坐鎮指揮；不過警察廳特別搜查本部監察小組踢爆，其實李林宰遲至晚間11時5分才抵達梨泰院派出所。

調查指出，李林宰當晚9時47分搭乘公務車出發前往梨泰院，晚間10時左右抵達地鐵綠莎坪站，不過因車流回堵等因素，公務車遲遲無法進入梨泰院內，始終在周遭徘徊，而他也不願意花費10幾分鐘下車徒步，直到晚間11時1分他才從梨泰院骨董家具街下車，4分鐘後抵達梨泰院派出所。

目前李林宰已被停職處分。

▲▼梨泰院踩踏事件。（圖／路透）

▲▼梨泰院踩踏事件爆發後，數十人躺地心跳停止，但龍山警察署長李林宰步伐卻相當悠哉。（圖／路透）

▲▼梨泰院踩踏事件。（圖／路透）

底下南韓網友留言，「這副德性也能當警察？真是浪費人民血汗錢」、「翹首企盼檢察官能發動偵查」、「老百姓因為這種人生活過得不安穩？喂，只有停職處分像話嗎？應該要罷免羈押才對啊」、「民眾就這樣逐漸死去，你還能悠哉叉腰慢慢走，真是太憤怒了」、「整個心態就已經是腐敗的了」。

►梨泰院報告上扯謊！龍山警署長「待公務車1hr」　不願徒步趕往現場

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「不老男神」伊正凍齡的秘密是這個！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
梨泰院多人心跳停止！警署長「龜速移動」超扯悠哉樣曝光
「梨泰院事件我在現場！」他還原當天真實狀況
ITF旅展擠爆！「這些點最夯」業者曝：明有長程線折1萬
台灣大賽／喊暫停無用！陳子豪首球炸裂3分砲
快訊／國道一號嚴重車禍！「6車連環撞」
911響了！調度員接起崩潰「我女兒在冰箱」
1分鐘「啪啪啪」1140下　20歲男破金氏紀錄
快訊／虐殺3人棄屍　詐團主嫌遭收押禁見
國中女遭體育師伸狼爪　車內性侵4次　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭繳獲俄軍無人機！拆開驚見「台灣」字樣　背後真相曝光

梨泰院數十人心跳停止！龍山警長「龜速慢步」如樹懶　超扯悠哉樣曝

女嬰屁股長出「渾圓巨瘤」重量是她2倍　搶救6小時奇蹟存活

6亞變種攜噩夢變異株夾攻！　4QA搞懂「重複感染機率與自保妙招」

1分鐘「啪啪啪」1140下！　20歲男破金氏紀錄登全球最速

親手殺死16歲女兒　救護車司機拍影片認罪：叫她別談戀愛不聽

快訊／坦尚尼亞墜機「整架摔進湖裡」死傷不明　搶救畫面曝光

梨泰院踩踏數十人停止心跳　警察機動隊遲了85分鐘才抵現場

人妻挺8月孕肚「捉姦在床」！直擊老公小三開啪　牆上還掛結婚照

911響了！調度員接起崩潰「我女兒在冰箱」　下秒專業反應被讚爆

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

記者直播遇「鸚鵡飛肩上」　下秒耳機遭叼走直接傻眼

許效舜重逢初戀女友媽哭了！　她隔10年擁抱淚崩：把他當兒子

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

許老三要BLACKPINK票出動具俊曄　小S傻眼：不是韓國人就買的到XD

姊姊患乳癌化療掉光頭髮　3家人同剃光頭：我們陪妳

王彩樺正妹女兒出道！狂吐槽媽媽XD　海邊穿泳衣遭酸：要穿羽絨衣是嗎？

烏克蘭繳獲俄軍無人機！拆開驚見「台灣」字樣　背後真相曝光

梨泰院數十人心跳停止！龍山警長「龜速慢步」如樹懶　超扯悠哉樣曝

女嬰屁股長出「渾圓巨瘤」重量是她2倍　搶救6小時奇蹟存活

6亞變種攜噩夢變異株夾攻！　4QA搞懂「重複感染機率與自保妙招」

1分鐘「啪啪啪」1140下！　20歲男破金氏紀錄登全球最速

親手殺死16歲女兒　救護車司機拍影片認罪：叫她別談戀愛不聽

快訊／坦尚尼亞墜機「整架摔進湖裡」死傷不明　搶救畫面曝光

梨泰院踩踏數十人停止心跳　警察機動隊遲了85分鐘才抵現場

人妻挺8月孕肚「捉姦在床」！直擊老公小三開啪　牆上還掛結婚照

911響了！調度員接起崩潰「我女兒在冰箱」　下秒專業反應被讚爆

水果何時吃最好？超實用「時刻表」一圖秒懂　1類人睡前3小時別碰

「4年選3次」全台他倆最忙！李眉蓁叫陣陳其邁：論戰績皆1勝1負

再創新高！ITF第3天「湧6.8萬人」成長79%　老爺集團銷量居冠

「鄭俊英第二」受害女遭爆料後流產！　歌手尪痛苦自殘：接受精神治療

台灣大賽／陳子豪3分砲逆轉　陳俊秀手傷退場

烏克蘭繳獲俄軍無人機！拆開驚見「台灣」字樣　背後真相曝光

CHANEL最新網球拍、安全帽包太有趣！　度假系列超燒單品一次看

中信盃黑豹旗／戰術干擾奏效　南一中擊退中一中

一張圖秒懂下周天氣變化！　「全台放晴」時間點曝

陳慈慧拼議員3連霸　去年幫造冊打疫苗讓市場攤商好感動

林襄最新應援影片曝！　大幅晃動60秒：好洗腦

國際熱門新聞

「新好弟弟」家中浴缸溺斃！　享年34歲

「新好弟弟」溺斃家中！　成年後吸毒酒駕直播打手槍

美國費城大規模槍擊　至少10人中彈

普丁遭爆罹「帕金森氏症＋胰臟癌」

女下車沒熄火　遭自己車來回輾3次

正妹網紅學印度人「恆河淨身」　上岸1小時病倒

烏女被俄軍灌不明液體　吊掛街頭公開處決

美國女星狂晃渾圓半球　低胸爆乳催票

1分鐘「啪啪啪」1140下　20歲男破金氏紀錄

刺青狂老爸給6月嬰紋身　秒犯眾怒

911調度員接電話崩潰：女兒在冰箱

愛妻睡他哥　新郎婚禮上目睹2人激吻

即／坦尚尼亞墜機「整架摔進湖裡」

梨泰院報告扯謊！龍山警署長「待公務車1hr」

更多熱門

相關新聞

「梨泰院事件我在現場！」他還原當天真實狀況

「梨泰院事件我在現場！」他還原當天真實狀況

南韓首爾梨泰院在10月29日發生嚴重踩踏事故，導致156人身亡，震驚國際。一名台灣網友透露，梨泰院事件發生時，他剛好就在現場，希望以中立的角度還原當時的狀況，也透露自己當下根本不知道發生了這麼大的意外，直到回飯店才被親友告知，最後只希望梨泰院逝者能夠安息。

梨泰院踩踏　韓警機動隊85分鐘後才抵現場

梨泰院踩踏　韓警機動隊85分鐘後才抵現場

大阪發現1噸重未爆彈　3750人撤離

大阪發現1噸重未爆彈　3750人撤離

梨泰院報告扯謊！龍山警署長「待公務車1hr」

梨泰院報告扯謊！龍山警署長「待公務車1hr」

日本觀艦式　南韓軍艦向旭日旗敬禮惹議

日本觀艦式　南韓軍艦向旭日旗敬禮惹議

關鍵字：

日韓要聞南韓梨泰院首爾龍山警察署長李林宰

讀者迴響

熱門新聞

快訊／報警抓唐寶寶！炸物店「永久停業了」

永和店家報警抓唐寶寶！「永久停業」真實情況曝

Makiyo生孩才5天...老公收行李走人

「新好弟弟」家中浴缸溺斃！　享年34歲

唐寶寶買炸物忘帶40元　老闆怒吼報警

Makiyo婚變「老公痛哭求原諒」！經紀人認：不是第一次

騎士遭撞噴飛慘死　目擊者連喊11聲「完了」

為40元報警抓唐寶寶　老闆擬提告妨害名譽

炸物店老闆沒提告　半夜進派出所目的曝

台正妹羅浮宮前「脫衣露奶拍網美照」糗了！

高中生像前夫…一查是死了17年兒

《戲說》女星腸爆裂昏迷送醫急救！「癌細胞難殺死」

炸物店老闆「臉書被挖出」　砸500多萬收藏公仔

女星不爽「10歲女跟許老三當朋友」！控：她當丫鬟陪跳

報警抓唐寶寶！新北炸物店老闆被起底是直播主

更多

最夯影音

更多
洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

記者直播遇「鸚鵡飛肩上」　下秒耳機遭叼走直接傻眼

記者直播遇「鸚鵡飛肩上」　下秒耳機遭叼走直接傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面