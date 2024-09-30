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「再過20天」就能收割水稻！務農YTR超無奈：盼傷害降到最低

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／小劍劍-務農夫婦x田園日記）

▲務農YTR曾因颱風來虧損200萬。（圖／翻攝自FB／小劍劍-務農夫婦x田園日記）

記者鄺郁庭／綜合報導

山陀兒颱風來勢洶洶，氣象專家預估是「中颱中的強颱」，風雨可能不小。務農YouTuber小劍劍就無奈表示，原本再過20天，今年2期的水稻就可以收割了，忍不住哀號，「努力耕種，準備期待豐收，卻來著讓農民們感到無奈的颱風侵襲。」更透露之前颱風來，他虧損快200萬，只希望這次傷害能降到最低。

小劍劍今（30）日在粉專「小劍劍-務農夫婦x田園日記」發文，「其實再過20天今年2期的水稻就可以收割了。啊啊啊…（對天咆嘯）」，有時候努力耕種、準備期待豐收，卻來個讓農民們感到無奈的颱風侵襲。

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他直嘆，每年這個時間點，偶爾會體驗到「努力未必有好結果」的心情，「沒辦法，水稻再2期作本來就是個低利潤、高風險的作物。1期7月收割的時候有賺錢，但是錢放到口袋還沒幾個月，現在2期就準備吐出來了。」而且近幾年都是如此，「習慣了，心也麻木了」。

小劍劍指出，上一年2期時，海葵颱風跟小犬颱風就掃得他措手不及，這次山陀兒颱風就要來了，農田的虧損是一定有的，他只希望傷害能夠降到最低。

他也表示，有人曾好奇颱風來，種水稻的農民會損失多少錢？以他自己在花蓮玉里種植的情況來說，每公頃成本約13萬4200元。他遇到小犬颱風那年，每公頃所得僅剩8萬5800元，等於虧損4萬8400元，而他個人種了40公頃，等於虧損快200萬。不過幸好有買保險，損失才沒有那麼多。

貼文一出，許多網友紛紛感嘆，「靠天吃飯的農民，真的很辛苦…加油」、「偏偏還一推人希望有颱風、要放颱風假…都不知農民的損失」、「務農的辛酸，颱風來鬧了，辛苦務農夫婦！」「農民遇颱風～哭沒目屎」、「務農的心酸」、「真的是很辛苦，看天吃飯，加油！」

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