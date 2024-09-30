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大逆轉！5台灣男子柬埔寨販毒「無罪變有罪」　重判5年

▲5名台男涉毒初審被判無罪 中等法院提新證據：5人獲刑5年 。（圖／翻攝自柬中時報）

▲5名台男涉毒初審被判無罪，中等法院提新證據：5人獲刑5年。（圖／翻攝自柬中時報）

記者邱晟軒／綜合報導

柬埔寨中等法院近日發布公告，7名台灣男子因涉嫌走私789公斤K他命被捕，金邊初級法院最初裁定其中2人有罪，判刑20年，另外5人無罪。然而，隨著案件上訴至中等法院，案件重新調查和審判，中等法院依據新發現的證據，判處5人5年有期徒刑。

根據《柬中時報》報導，2023年8月1日，柬埔寨緝毒警方與美國緝毒局合作，成功破獲了一起789公斤K他命走私案，並逮捕了7名台灣男子。今年4月1日，金邊初級法院進行審判，裁定其中2名台灣男子有罪，判處20年有期徒刑；另外5名台灣男子則被判無罪。隨後，中等法院總檢察長對此判決提出上訴，要求重新審理案件。

經過審理，中等法院認為初級法院的審判程序和判決公正透明，但在審理過程中發現，這5名男子還涉及其他毒品案件。檢方指控他們犯有合謀走私和販賣毒品罪。中等法院宣讀判決書，裁定這5人有罪，各判處5年有期徒刑。

據悉，由於此案在柬埔寨社會引起廣泛關注，中等法院（28）日特別發布公告，詳細說明案情。中等法院強調，初級法院的判決是公正的，並根據新發現的證據，對5人作出了新的判決。

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