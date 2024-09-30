山陀兒「倒鉤北上」估2:30首發陸上警報　2天穿台最大變數曝

▲山陀兒外圍的強對流不斷移入花東，帶來明顯降雨。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

18號中颱「山陀兒」海上颱風警報持續發布，中央氣象署技正林秉煜在昨夜11時30分的海警中指出，山陀兒持續向西北西前進，過去速度不算太快，若路徑變化不大，預估今天（30日）清晨2時30分將發布首發陸上警報，範圍納入恆春半島。隨著颱風北上，外圍環流將對花東、宜花交界帶來明顯降雨，今天將有局部大雨發生機會。

林秉煜指出，氣象署路徑預估，今天深夜山陀兒將來到鵝鑾鼻南方，明天（10月1日）持續朝西北移動，並往台灣南部近海轉彎接近，明晚到2日（周二）為南台灣帶來強風豪雨。由於過去路徑有西修，明天花東、恆春半島、蘭嶼綠島雨勢明顯，宜蘭山區近山區、基隆北海岸、大台北近山區也有下雨情況。

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▼山陀兒路徑不排除登陸，針對恆春半島首發陸警。（圖／中央氣象署、NCDR）



外圍環流影響，颱風外圍環流的強對流持續從東部近海移入花東、恆春半島，林秉煜提醒，颱風強對流隨時造成時雨量50到60毫米的短延時強降雨，宜花、基隆北海岸及新北山區下雨也明顯。另外，氣象署也觀測到，東南部、蘇澳、恆春半島、馬祖、台中出現2公尺以上浪高。

降雨方面，今天中央山脈以東降雨明顯，熱區落在花東、恆春半島、宜蘭山區近山區，較強對流過了中央山脈，對於雲林以南來說下雨則較為緩和，但整體來說天氣不穩定。明天颱風轉偏北上，花東、高屏下雨逐漸明顯，變數較大的是明天到2日，颱風在向西北移動過程中，通過台灣陸地來到東方近海，速度有不確定性。

他指出，颱風在西南側時間時，對南部地區高屏山區帶來的雨勢明顯，颱風來到東方近海時，在偏東風、東北風影響下，北部、宜花降雨持續且明顯，預計到了3日（周四）之後外圍環流為北部帶來局部大雨。

▼山陀兒為東南部帶來明顯降雨。（圖／中央氣象署）

