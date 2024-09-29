2次輾壓害東海女大生慘死？　林母悲憤質問：為何不檢查就開走？

▲東海大學生斑馬線遭公車輾壓慘死，家屬怒質問肇事司機為何未檢查傷者。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

日前東海大學會計系林姓女大學生與友人過馬路時，慘遭公車撞擊，林女不幸命喪於車輪下，友人則重傷住院。林女的家屬悲痛欲絕，怒指肇事司機施姓男子在撞擊後，未檢查傷者狀況，反而繼續踩油門二度輾壓，造成林女當場死亡，檢警目前已介入調查，並於昨（28）日再度傳喚施姓司機等相關人員，釐清事故責任。

據了解，事發當日，林女和友人行經斑馬線時，遭公車撞倒，肇事司機施男28日帶著妻子，在客運公司與交通人員的陪同下，前往靈堂祭拜林女，並向林家下跪道歉，林母悲痛欲絕，淚中帶怒地質問：「我本以為是你撞倒她，她因摔到車尾才喪命，但學姊（林女朋友）告訴我，當時她還活著，只有手被你壓到」、「你補了她那一腳。是因為你上車又動了車子，她才被你硬生生再用輪胎壓過去。」

林母認為，任何肇事司機無論多麼慌亂，都應下車檢查受害者狀況，尤其是一位經驗豐富的65歲駕駛，更應該懂得這個基本常識；林母進一步質疑，「還是外界的說法是真的？是不是如果人沒爬起來，就直接撞死，這樣賠償反而更少？」施男急忙否認，強調客車與貨車不同，並表示自己不會這樣做。

對此，林母無法理解，質問：「你應該憑著良心開車，為什麼當下失去理智，沒有下車看看我女兒的狀況？」林母痛心疾首地回憶，女兒從小遵守交通規則，甚至還會提醒家人要走斑馬線，因為「守法才是最安全的」，然而，這次林女遵守交通規則過馬路，卻仍然命喪車輪，讓林母不禁感慨：「如果她沒有那麼守法走斑馬線，說不定今天還好好的活著。」

靈堂內，肇事司機施男沉默良久，再度低頭道歉，「這是我的錯。」承認當時確實未能立即下車查看，這一錯誤決定導致無法挽回的悲劇，然而，林女家屬的心中創痛恐怕難以撫平。

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