廁所飄「蛋皮燒焦味」2戶6人亡　家屬還原恐怖現場：進屋的全昏迷

▲青海省下水道發生毒氣洩漏，導致2戶6人慘死。（圖／資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

青海省格爾木市鹽橋村24日下水道發生毒氣洩漏，導致當地2戶居民共6人死亡（1戶5死、1戶1死）、1人重傷住院，其中一戶死者的家屬小靜（化名）悲傷說，最初是爺爺先吸入毒氣昏迷，後來奶奶、嬸嬸、叔叔等6人一個個陸續昏迷，最後只有爺爺救回來，也有另一位村民透露，事故發生前，曾聞到刺鼻的蛋皮燒焦味。

根據《紅星新聞》報導，小靜透露，事件發生24日晚間，她的爺爺在家上廁所時突然昏迷「嘴裡都是血」，被叔叔緊急送到醫院，後來嬸嬸也陷入昏迷，姑姑接到叔叔的電話後帶著女兒上門幫忙，不料趕到時發現奶奶、嬸嬸和叔叔都倒下了，姑姑和女兒嘗試進入房子救人，最後也昏迷倒地。

▲死者家屬在微博曝光事件。（圖／翻攝自微博）

小靜悲傷說，當時家中只有爺爺、奶奶、叔叔及嬸嬸，姑姑和她的女兒後面趕到，「爺爺第一個昏迷，後面昏迷的人是陸陸續續去救爺爺的時候中毒的，他們沒想到自己也緩不過來」、「爺爺救過來了，奶奶、叔叔、嬸嬸搶救無效死亡，姑姑還有姑姑的女兒進了加護病房，在週四（26日）早上宣布死亡」。

鹽橋村一戶商家透露，事件發生前曾經在屋內聞到一股非常刺鼻、類似蛋皮燒焦的味道，村裡很多戶都有受到影響，不久後他就被村裡通知撤離了。格爾木市政府28日證實，確實有毒氣經過下水管逸散，導致6死1傷，事件發生後已立刻轉移、安置居民，目前已針對事件全面開展調查，具體原因仍待釐清。