梵谷名畫《向日葵》又遭殃！環保人士「潑濃湯」抗議　遊客全驚呆

▲ 環保人士向梵谷名畫潑湯。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

荷蘭畫家梵谷（Vincent van Gogh）在英國倫敦國家美術館展出的2幅名畫27日遭生態恐怖主義組織「停止石油」（Just Stop Oil）人士潑灑番茄濃湯，目的是為抗議組織成員遭到判刑，3人犯案後當場被捕。所幸畫作並未損毀，經過檢查後已重新開放觀賞。

根據《美聯社》，遭潑湯的是梵谷在法國南部城市亞爾創作的《向日葵》（Sunflowers）系列畫作中，分別於1888及1889年完成的作品，後者是由費城藝術博物館向倫敦國家美術館出借。

BREAKING: 2 VAN GOGH PAINTINGS SOUPED HOURS AFTER PHOEBE AND ANNA SENTENCED



3 Just Stop Oil supporters have thrown soup over 2 of Van Gogh paintings in the 'Poets and Lovers' exhibition at the National Gallery.



Support people in resistance: https://t.co/Rh65arOwa1 pic.twitter.com/Tc3Bvd10OB — Just Stop Oil (@JustStop_Oil) September 27, 2024

「停止石油」在社群平台公開影片，可見一名組織成員將事先準備好的番茄湯潑在畫作上，接著另外2人也開始潑湯，其他遊客頓時發出驚叫，「喔不」、「別這樣」、「我的天，為什麼要這麼做」，接著3人脫下外衣秀出身上寫著組織名稱的T恤，對現場民眾高聲喊出訴求。所幸畫作因有玻璃層保護並未損壞，經過檢查後已於當天稍晚重新開放參觀。

3人目前已經被捕，犯案動機顯然是為抗議當天另外2名組織成員普魯默（Phoebe Plummer）及霍蘭德（Anna Holland）因類似的犯行被判刑。

23歲女子普魯默及22歲女子霍蘭德2022年10月涉嫌破壞其中一幅《向日葵》畫作，潑灑幾罐番茄湯後將雙手黏在畫作下方牆壁上，今年7月被陪審團裁定刑事損害罪成，27日分別判處2年及1年8個月徒刑。

當時《向日葵》的金色畫框遭受價值1萬英鎊損失，當時令博物館工作人員十分擔心，一旦湯汁滲入，將對畫作造成無法估計的損害。