梵谷名畫《向日葵》又遭殃！環保人士「潑濃湯」抗議　遊客全驚呆

▲ 環保人士向梵谷名畫潑湯。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

荷蘭畫家梵谷(Vincent van Gogh)在英國倫敦國家美術館展出的2幅名畫27日遭生態恐怖主義組織「停止石油」(Just Stop Oil)人士潑灑番茄濃湯,目的是為抗議組織成員遭到判刑,3人犯案後當場被捕。所幸畫作並未損毀,經過檢查後已重新開放觀賞。

根據《美聯社》,遭潑湯的是梵谷在法國南部城市亞爾創作的《向日葵》(Sunflowers)系列畫作中,分別於1888及1889年完成的作品,後者是由費城藝術博物館向倫敦國家美術館出借。

BREAKING: 2 VAN GOGH PAINTINGS SOUPED HOURS AFTER PHOEBE AND ANNA SENTENCED



3 Just Stop Oil supporters have thrown soup over 2 of Van Gogh paintings in the 'Poets and Lovers' exhibition at the National Gallery.



Support people in resistance: https://t.co/Rh65arOwa1 pic.twitter.com/Tc3Bvd10OB