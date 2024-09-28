　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

梵谷名畫《向日葵》又遭殃！環保人士「潑濃湯」抗議　遊客全驚呆

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 環保人士向梵谷名畫潑湯。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

荷蘭畫家梵谷（Vincent van Gogh）在英國倫敦國家美術館展出的2幅名畫27日遭生態恐怖主義組織「停止石油」（Just Stop Oil）人士潑灑番茄濃湯，目的是為抗議組織成員遭到判刑，3人犯案後當場被捕。所幸畫作並未損毀，經過檢查後已重新開放觀賞。

根據《美聯社》，遭潑湯的是梵谷在法國南部城市亞爾創作的《向日葵》（Sunflowers）系列畫作中，分別於1888及1889年完成的作品，後者是由費城藝術博物館向倫敦國家美術館出借。

「停止石油」在社群平台公開影片，可見一名組織成員將事先準備好的番茄湯潑在畫作上，接著另外2人也開始潑湯，其他遊客頓時發出驚叫，「喔不」、「別這樣」、「我的天，為什麼要這麼做」，接著3人脫下外衣秀出身上寫著組織名稱的T恤，對現場民眾高聲喊出訴求。所幸畫作因有玻璃層保護並未損壞，經過檢查後已於當天稍晚重新開放參觀。

3人目前已經被捕，犯案動機顯然是為抗議當天另外2名組織成員普魯默（Phoebe Plummer）及霍蘭德（Anna Holland）因類似的犯行被判刑。

23歲女子普魯默及22歲女子霍蘭德2022年10月涉嫌破壞其中一幅《向日葵》畫作，潑灑幾罐番茄湯後將雙手黏在畫作下方牆壁上，今年7月被陪審團裁定刑事損害罪成，27日分別判處2年及1年8個月徒刑。

當時《向日葵》的金色畫框遭受價值1萬英鎊損失，當時令博物館工作人員十分擔心，一旦湯汁滲入，將對畫作造成無法估計的損害。

ET快訊
F1展演超吸睛！湧6萬人次狂拍　盧秀燕：燒胎甩尾痕保留3天
女騎士遭撞飛慘死　驚悚畫面曝光
唐從聖捲入徐乃麟辱罵風波！　遭酸「徹底失去舞台」他高情商回覆
快訊／查巨業「二次輾壓」真相！　警再度傳喚肇事司機
孫安佐確定對戰燒打雞　2人簽下生死狀
當年潘威倫無安打竟結束才知　陳俊輝問換投被大餅噹：北七喔
想換屋！他掛售1個月慌了　5組看房「沒人出價」：不知賣多久

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女困車內險滅頂！記者連線一半「涉水救人」畫面曝　網狂讚真英雄

孕媽媽「睡不滿7小時」要注意！　醫示警：恐致胎兒神經發育遲緩

日本陸自飛行員「失誤把引擎關掉」！　直升機緊急降落那霸機場

梵谷名畫《向日葵》又遭殃！環保人士「潑濃湯」抗議　遊客全驚呆

泰國北部80年最慘洪災！汪汪也逃難　災民出動小船撤離愛犬

快訊／以色列軍方宣布　空襲擊斃真主黨首腦納斯拉勒

山陀兒颱風「緊貼台灣」一路北上！　日氣象廳預測路徑曝

菲美日澳紐5國南海聯合軍演　代號MMCA維護自由航行與飛越權

真主黨總部被轟！　伊朗警告：「以色列跨越紅線」犯下戰爭罪

斬首6歲兒「抱頭顱」癱坐地板！巴西母虐殺稚子　3警目睹崩潰停職

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

山陀兒最快今晚生成！中度暴風圈掃台機率高

老婆可以再娶、媽媽只有一個　靈魂拷問害慘無數家庭？

Rain挑戰子瑜SOLO！被舞蹈難倒：要瘋了#星光雲REELS

司機「補油門」輾斃女大生 高大成點出關鍵轟：離譜！

朋友約11點出門全睡過頭！　所有人醒來驚見1點超錯愕

驚悚畫面曝！29歲女騎士上班閃臨停車　轎車突硬插「輾1圈」慘死

結婚後柴柴卻更愛老公？　激動掙脫媽懷抱衝去撒嬌

楊繡惠不擔心丟工作：做好退休準備　被籃籃暖哭！她傳訊「我會去擁抱妳」

楊繡惠不擔心丟工作　「已做好退休準備」

女困車內險滅頂！記者連線一半「涉水救人」畫面曝　網狂讚真英雄

孕媽媽「睡不滿7小時」要注意！　醫示警：恐致胎兒神經發育遲緩

日本陸自飛行員「失誤把引擎關掉」！　直升機緊急降落那霸機場

梵谷名畫《向日葵》又遭殃！環保人士「潑濃湯」抗議　遊客全驚呆

泰國北部80年最慘洪災！汪汪也逃難　災民出動小船撤離愛犬

快訊／以色列軍方宣布　空襲擊斃真主黨首腦納斯拉勒

山陀兒颱風「緊貼台灣」一路北上！　日氣象廳預測路徑曝

菲美日澳紐5國南海聯合軍演　代號MMCA維護自由航行與飛越權

真主黨總部被轟！　伊朗警告：「以色列跨越紅線」犯下戰爭罪

斬首6歲兒「抱頭顱」癱坐地板！巴西母虐殺稚子　3警目睹崩潰停職

潘威倫最終戰美技劃下完美句點！149勝傳奇仍難以超越

台東醫療再升級！　金峰衛生所結合花慈...開設遠距皮膚科門診

林淑容高雄首開唱「4000人擠爆」　對羅時豐放話：沒把你放眼裡

FIFTY FIFTY不上《人氣歌謠》打歌！「去年遭SBS抹黑」老闆怒：沒道歉

世界棒球12強賽首波套票完售　全台應援團動起來

598元吃到飽！熊一燒肉10月新開2家分店　首度插旗台大公館商圈

F1展演超吸睛！湧6萬人次狂拍　盧秀燕：燒胎甩尾痕保留3天

陽建福、高志綱相聚大巨蛋話當年　「潘威倫是I人中的I人」

「桃園市寵物嘉年華」防疫檢疫犬也來了　全場最吸睛

他剛滿18歲領駕照未滿月　左轉撞飛女騎士慘死...驚悚畫面曝

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

國際熱門新聞

日氣象廳：山陀兒颱風「緊貼台灣」一路北上！

末日降臨？澳洲驚現超巨「馬臉地震魚」

吸血鬼墳墓挖出　頸掛鐮刀阻止復活

大谷愛妻現身球場　「外套1細節」網讚爆

即／以色列宣布：空襲擊斃真主黨首腦

美前大使證實：台灣軍隊在密西根州受訓

醫師揭多數病人「臨終前」最後悔的5件事

印度學校財政壓力大！綁學生「活人獻祭」男童亡

台積電ADR摔近5％！　美股道指續創新高

飛機延誤7小時！美機長「自掏腰包」請30盤披薩

台23歲裸模被澳海關攔　簽證吊銷淚崩

陸男超速遭攔　網大讚日警：罰款也不難受

她斬首6歲兒抱頭顱癱坐地板！3警目睹崩潰停職

印度三星大罷工！工會提「世襲職位」網看傻

更多熱門

相關新聞

桃園青埔新地標「樺龍淳藝」開工　結合時尚、科技進入未來住宅時代

桃園青埔新地標「樺龍淳藝」開工　結合時尚、科技進入未來住宅時代

桃園青埔，憑藉著高鐵、桃園國際機場等交通利多，以及多項國家級重大建設的加持，已快速崛起為北台灣炙手可熱的置產重鎮。其中，青埔美術館特區作為該區最後的壓軸開發地，更成為住宅新興熱點。最新建案「樺龍淳藝」已於近日舉行開工典禮，將為青埔再添一座新地標。

大同醫院經營易手「引醫護抗議」　衛生局說話了

大同醫院經營易手「引醫護抗議」　衛生局說話了

陳怡珍疾呼台南市美術館不能亡應永續營運！

陳怡珍疾呼台南市美術館不能亡應永續營運！

工程完成招標　台東持續推動污水下水道建設

工程完成招標　台東持續推動污水下水道建設

男童畫展滑手機不看路　撞飛千萬名畫

男童畫展滑手機不看路　撞飛千萬名畫

關鍵字：

梵谷環保畫作抗議美術館

讀者迴響

熱門新聞

苗栗女趁等紅燈口愛！他「8秒爽到腿軟」撞前車

情侶「只刷發票載具」爽吃霸王餐！她竟中獎了　網炸鍋

徐乃麟暫離台灣！見楊繡惠爆氣「問候人家媽媽」回15字

輝達AI模式預測「準山陀兒」颱風：直接西部登陸

山陀兒明升級中颱！周日上午發海警　暴風圈大「半個台灣紫爆」

TRASH頤原結婚了！甜娶八點檔正妹女星

楊繡惠言退事態嚴重華視不忍再度發聲明

為了Type-C換新機「選iPhone 15還是16？」

F1台中市政路開飆「現場畫面曝」

準「山陀兒」恐比中颱還強！　不排除南部登陸貫穿台灣

阿妹鐵粉「雙口呂」被抵制！　深夜777字道歉

六合夜市排毒店被抄了！老司機找上蘿絲媽媽

準「山陀兒」最新預估路徑！　暴風圈恐籠罩全台灣

「山陀兒」路徑又西修！緊貼東部北上　暴風圈籠罩全台「紫爆」

準山陀兒更靠近！專家：會是大而強颱風

更多

最夯影音

更多

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

山陀兒最快今晚生成！中度暴風圈掃台機率高

老婆可以再娶、媽媽只有一個　靈魂拷問害慘無數家庭？

Rain挑戰子瑜SOLO！被舞蹈難倒：要瘋了#星光雲REELS

司機「補油門」輾斃女大生 高大成點出關鍵轟：離譜！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面