王毅見布林肯：台海最大危險是「賴清德之流」越來越猖獗

▲王毅在紐約與布林肯會面。（圖／翻攝大陸外交部）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部長王毅27日在紐約與美國國務卿布林肯會面，他在談到台海局勢時強調，當前台海局勢的最大危險是「賴清德之流」越來越猖獗的台獨行徑。

王毅在會面上提到，中美關係止跌企穩，符合兩國人民利益，順應國際社會期待，能否延續這一勢頭，取決於雙方努力。美方不能總是以「兩副面孔」對華，一邊肆無忌憚圍堵打壓中國，一邊若無其事同中國對話合作。

王毅指出，美方既然多次表示無意同中國發生衝突，就要從根子上樹立理性對華認知，構建正確相處之道，以尊重的態度開展對話，以互惠的精神推進合作，以慎之又慎的態度處理分歧，而不是動輒「從實力地位出發」，我行我素，任性妄為，把以前的錯誤當成繼續犯錯的藉口。

王毅強調，當前台海局勢的最大危險是「賴清德之流」越來越猖獗的台獨行徑，台獨與台海和平水火不容。如果美方真心希望台海和平穩定，就應恪守一個中國原則，履行三個聯合公報，停止武裝台灣，公開反對台獨，支持中國和平統一。

王毅說，中方堅決反對美方對華經貿科技打壓，國家安全不能泛政治化，「小院高牆」不能成為「大院鐵幕」，中方絕不接受人權「教師爺」的指手畫腳，更反對打著人權幌子干涉中國內政，兩國人文交流至關重要，美方應以實際行動消除障礙。

對於南海情勢，王毅提到，中方堅持同直接當事國通過對話協商解決分歧，「美方不要總是在南海興風作浪，不要破壞地區國家維護南海和平穩定的努力。」

最後，在烏俄問題上，王毅指出，中方的立場坦坦蕩蕩，始終堅持勸和促談，為推動政治解決作出自己的努力，「美方應當停止對中方的抹黑栽贓、濫施制裁，停止藉此製造對立、鼓動陣營對抗。」