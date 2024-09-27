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虐死剴剴「保母最新說詞曝光」　對眼摳手指！家屬怒：噁心模樣

▲▼ 剴剴,虐童 。（圖／家屬提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲剴剴出生時，姊弟倆合照 。（圖／家屬提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者劉維榛／綜合報導

1歲男童剴剴遭保母虐死，送醫時早已體無完膚，生殖器焦黑、手腳指甲被拔光、屁股變形，連牙齒也掉了4顆，生前更是猶如活在地獄般，被餵餿水、睡覺遭綁成木乃伊等。對此，剴剴家人再度發聲，9月25日出庭時，「再次見識到兩位劉姓保母噁心的模樣。」

剴剴的阿姨在Threads表示，對於外甥無辜枉死，剴剴阿嬤至今情緒無法平穩，因此一切司法程序都是由她出面處理，本周三出庭時，「我坐在被害人的位置，再次見識到兩位劉姓保母噁心的模樣！」

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剴剴阿姨說，保母先是不斷阻擋弟弟的案件走國民法庭，再者不斷鬼打牆地說檢座強迫他認罪，後來又不斷強調要做精神鑑定、身心狀況。

法庭中，剴剴阿姨也轉述兩位保母的說詞，「我當下真的不知道⋯我很慌⋯只能回答嗯、喔」、「我真的很慌...我還有我的家人要保護，還有未成年要保護」、「我真的沒有動手、我不知道要回答什麼」。

對於保母睜眼說瞎話的舉止，讓剴剴阿姨痛批，「我從頭到尾雙眼看著兩位保母說著廢話，對到眼時卻快速迴避低頭摳著手指！」

剴剴阿姨回想當天半夜接到噩耗時，「我睡衣沒換，手機鑰匙帶著就跟母親趕到萬芳，媽媽在車上一言不發地不斷哭泣，而我也是憋著啜泣聲的落下眼淚。」

社工告知，剴剴是喝奶嗆到，當下她不禁質疑「弟弟不可能嗆到！不可能！」但阿嬤本性善良，在一旁自責流淚，「誰知真的被我的多疑說中了，被檢座告知弟弟身上有多處不正常的傷，甚至牙齒掉光且指甲遭拔、生殖器燙傷，我當下聽到我真的嚇壞了，因為真相比我想像的更可怕，孩子到底遭到多可怕的虐待？收了錢還不夠，竟然還嫌弟弟的母親沒有拿錢巴結你。」

剴剴阿姨更痛心表示，從沒想過這種事情會發生在自己身邊，甚至是自己的外甥，剴剴出生時，家裡的人各個滿心歡喜，甚至他的姊姊每天都吵著要跟弟弟一起睡，不過當時礙於弟弟比較愛撒嬌，就暫時讓姊弟倆分房睡，姊姊睡前不忘要親弟弟才肯去睡。

對此，剴剴阿姨希望各界能再次關注，一起為剴剴案件集氣且重視兒虐問題，「政府是否要加強監督保母證照，以及考核制度與心理分析，托育環境是否合格且安全，懇請各位幫忙為弟弟案件集氣，願司法還弟弟一個公道，願司法讓各位父母看到成果！」

本文獲原PO授權

由 @hana1110___ 發佈
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