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淫蟲扮警「豪擲5萬包養17歲少女」　逼變態3選1...硬上還偷拍

▲OL，員工，加班，上班族，哭，女子，妹子，女人，女生，霸凌，欺負，委屈，難過，傷心，落淚，憂鬱，低潮。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲北部羅姓男子上網做假巡佐警察服務證上包養網站拐17歲少女強行發生性關係。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者黃宥寧／台北報導

北部羅姓男子以自己大頭照，變造成「巡佐」警察服務證，並上包養網站以5萬元約出17歲少女。孰料到了旅館，他以警察身份威脅對方「交出1萬5千元」、「發生性關係」或「送派出所」3選一，再違反少女意願硬上2次，還將過程拍下，完事後簽同意書。勇敢少女事後報警，羅男遭逮補收押。

今年2月間，羅男約出17歲少女小花（化名）見面前，在外套內穿警便衣及攜帶警便帽，冒充警察，騎車將小花載到汽車旅館。羅先假意聊天，得知小花涉世未深，立刻脫掉外套，持假警察證，拿出錄音筆錄製談話過程，以警察身份，脅迫偵辦小花進行性交易案；另提供小花「交1萬5000元」、「送派出所」或「發生性關係」三選一。

小花原本想回家拿錢卻遭拒，同時害怕被送到派出所，只好將學生證交給羅拍攝，及簽署「保證雙方意願契約同意書」，被迫與羅發生性行為。過程中，羅男趁小花閉眼不願觀看之際，拿出手機錄製性交畫面，以此得逞2次。

結束後，羅男折斷錄音筆記憶卡再給小花3000元，另假裝刪掉學生證照片，雙方各自解散後，勇敢的小花決定報警處理。

警方同年5月持拘、搜票到羅家，扣得警便帽、警棍、合意性交契約書4張（空白）及9張已使用的契約書等證據，當場將人帶回，檢方複訊後依法聲押獲准。

偵查時，羅男坦承服務證是網路上買的，否認不知情小花年齡，更辯稱雙方有簽合約甚至有給錢，應該是有意願的性交易。

小花難過指出，當下已被壓制不願意與羅男發生性關係，更不知道自己過程自己閉眼還被拍攝不雅畫面。檢警根據雙方對話紀錄，發現羅男明確得知小花未成年，依偽造公文、強制性交等罪起訴。

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