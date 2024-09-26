厚植部隊防衛作戰　裝甲564旅實彈射擊場面震撼

▲ 軍聞社／記者林庭暉屏東26日電

陸軍裝甲564旅昨（25）日於三軍聯訓基地進行「三軍聯合作戰訓練測考113之3號操演」旅攻擊實彈測考，操演過程中，機步營結合陸航與砲兵部隊火力支援，向目標發起攻擊，單位官兵以綿密的指管作為與嫻熟戰技，圓滿完成測考。

實彈測考上午於保力山教練場進行，副參謀總長楊中將及陸軍八軍團指揮官廖中將均到場視導，並頒發加菜金慰勉操演單位辛勞，為官兵弟兄姐妹加油打氣。

過程中，首先由砲兵率先實施檢驗射擊，隨後564旅下達作戰命令，陸航AH-1W攻擊直升機以20公厘機砲及海神火箭彈攻擊目標區，透過熾盛火力支援地面部隊發起攻擊；120迫砲、81迫砲及155榴砲持續以綿密、不間斷的火力，對目標實施火力壓制，協助地面部隊開創作戰有利態勢。接續，CM33、CM34甲車，對敵發起攻擊，摧毀敵軍陣地，並乘機發起追擊，順利奪佔目標區，達成任務。

該操演中，受測部隊依序進行先制攻擊、攻擊前準備射擊、驅離敵軍警戒部隊、聯合火力運用暨協同作戰、衝鋒及陣內戰等多項操演課目，所屬單位依照想定及程序逐步推進，磨練各級幹部熟稔指參作業程序、火力運用、指揮管制、後勤作業等，強化兵種協同作戰效能，參演官兵發揮平日訓練成果，厚植部隊防衛作戰能力。

564旅工兵連排長鄭中尉表示，操演期間他總共參與8次實爆，在每一次的爆破任務中，在按下點火機後，親身感受到地面因劇烈爆炸的震動，以及震耳欲聾的聲響，帶給他難以言喻的震撼與榮譽感，也更體認到身為工兵的專業爆破技術及戰力，不僅提升自己的專業職能，也更加深刻體會到安全與責任的重要性。