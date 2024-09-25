30歲金融男「赴日買春」無套免加錢　慘染2性病

▲東京新宿的大久保公園是熱門的「買春天堂」，但也是日本梅毒傳染的重災區。（圖／CTWANT提供，下同）

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就愛去日本！根據日本觀光局統計，7月台人赴日破57.17萬人次，再創歷史新高。但外出遊玩也要預防染病，醫師透露，一位30歲男性赴日買春，受到「不戴套免加錢」的誘惑，因而進行不安全性行為，而貪小便宜的下場就是男子嘴巴染淋病、而下體則驗出梅毒！

受到疫情解封、日幣貶值影響，日本成為許多旅客心中的首選，根據日本觀光局最新公布的訪日外客數統計顯示，2024年7月赴日外籍旅客人數高達329.2萬人次，超過6月份的313萬人次，再創單月歷史新高；中國有77.65萬人次赴日；南韓以75.77萬人次緊追在後，台灣57.17萬名列第三名，但已創下台灣旅客赴日人數新高紀錄，足見台灣人對日本旅遊的狂熱。

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日本同樣創下歷史新高的，還有梅毒感染人數。根據日本國立傳染病研究所統計，梅毒病例從2021年起連續3年增加，2023年多達14906例，創下新高紀錄。日媒《朝日新聞》甚至以「50年1遇」來形容目前的梅毒的擴散速度，以東京都為例，截至今年9月1日，梅毒患者人數已累積至2640人，與去年破記錄的3701人增幅速度相近。

日本政府推估梅毒大爆發與社群媒體、性產業結構改變有關，過去日本的風俗業皆會定期檢驗性病，但疫情期間收入受到影響，讓許多風俗女子自行出來接客，除了不再定期檢查，為了賺錢甚至標榜「不戴套免加錢」。

泌尿科醫師顧芳瑜分享一位患者的慘烈經驗。「這位30歲男性是金融業上班族，單身的他前陣子去日本旅遊，聽聞日本新宿歌舞伎町附近的大久保公園有許多女性『站壁』，而且價格便宜，所以特別去見識。」顧芳瑜說，男子一開始有戴保險套，但後來女子宣稱『無套也不加錢』，於是便興奮地『攜槍上陣』，甚至連嘴巴都用上。

沒想到回台灣之後，男子發現全身出紅疹、喉嚨也劇痛，猜測自己中鏢，於是趕緊就醫。「一驗之後就發現嘴巴有淋病、下體有梅毒，幸好淋病、梅毒都是可以治癒的，只要服用口服抗生素或施打青黴素就可控制住病毒，但未來並不會因此免疫，所以還是要堅守安全性行為的原則。」顧芳瑜說。

▲日本一直是台灣民眾最愛旅遊的國家，隨著疫情解封、日幣貶值，赴日旅遊人數屢破新高。

除了日本，包括南韓、美國的梅毒案例都不斷激增，南韓今年1至8月已有1881人感染，遠遠超過去年同期的4倍，美國則在2022年統計時，全國超過21萬人感染，改寫過去70年的最高紀錄。台灣也同樣發現梅毒案例增加，根據疾管署最新統計數字發現，去年新增確診通報梅毒感染人數來到9941人，與前一年相比，15至24歲族群感染梅毒、淋病的增幅最為明顯，梅毒甚至上升接近2成之多。

皮膚科醫師吳明穎表示，梅毒病程分為三期，梅毒一期的症狀是無疼痛感的潰傷，持續約2至6周，因為無症狀所以容易被忽略，但到了二期就會開始有變化，最常見的就是四肢冒出特殊紅疹，也有部分人會出現異常掉髮情形，有經驗的皮膚科醫師通常都能辨別。第三期病毒會開始侵犯身體各器官，如神經系統、心血管等造成不可逆的傷害，所以建議若有疑似症狀，還是要趕緊積極就醫，才不會後悔不已。

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