李柏毅憂高鐵南延「高雄方案」衝擊交通　卓榮泰：有共識會盡早決定

▲民進黨立委李柏毅。（圖／李柏毅辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長卓榮泰24日赴立法院施政報告，民進黨立委李柏毅關心高鐵延伸屏東路線，若採「高雄方案」恐再陷10年交通黑暗期。卓榮泰保證，若高鐵高雄方案確定可行，將盡早實施相關工程。

高鐵延伸屏東正評估左營到屏東不經高雄市區，或進入高雄站等2方案，交通部長陳世凱日前也表示，預計年底前能給答案，但無論選哪條路線，屏東高鐵站必然會設置，且將與台鐵共構，將成屏東人未來的驕傲和亮點。

李柏毅今指出，前交通部長李孟諺8月初前來辦公室說明高鐵南延方案將採「高雄方案」，當即指出將造成高雄再陷10年交通黑暗期。

李柏毅批評，時任副總統吳敦義、行政院長毛治國、交通部長葉匡時，當年否決高鐵延伸高雄火車站、屏東市的方案，讓南部錯失發展大好機會，也錯過鐵路地下化的黃金施工期，如今若高雄再陷交通黑暗期，國民黨才是罪魁禍首、始作俑者。

陳世凱指出，會大量使用潛盾，且未來將採取半邊施工、半邊通行「半半施工」，盡力降低對周邊居民與商圈的影響。

卓榮泰回應，若當年便已核定施工，將能配合鐵路地下化施作、現早已完工，對前人的決策感到遺憾，也保證若高鐵高雄方案確定可行，將盡早實施相關工程。