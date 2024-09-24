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社會 社會焦點 保障人權

行李箱藏102甲蟲回台灣！入關就被逮　珍稀寶石鍬形蟲恐遭銷毀　

▲女子偷渡439隻甲蟲。（圖／翻攝自微博）

▲甲蟲示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

70歲的鄭姓老翁今年7月間從國外返台，在高雄小港機場入關時，將102隻活的甲蟲藏在試管、塑膠袋中，夾藏在行李箱試圖闖關，當場被海關人員發現，儘管鄭姓老翁辯稱不知道不能輸入昆蟲，但檢察官調查後後，仍依違反植物防疫檢疫法將他提起公訴。

檢方指出，鄭姓老翁是今年7月10日中午12點多，從國外搭機返台從小港機場入關時，被海關人員發現他的行李中，藏有大量的試管、塑膠袋，裡面竟全部是各種活的甲蟲，包括32隻獨角仙、24隻南洋大兜蟲幼蟲、10隻寶石鍬形蟲等共102隻。

在被查獲的甲蟲中，有4隻被玩家視為珍品長戟大兜蟲、寶石鍬形蟲，市場價格1000到5000元不等。

鄭姓老翁供稱，他不曉得從國外帶甲蟲返台是違法行為，但海關人員還是依照「植物防疫檢疫法」規定，先將102隻甲蟲沒入，並將鄭翁移送地檢署。

檢察官偵辦時，鄭翁坦承犯行，但還是辯稱不知道不能輸入甲蟲，檢方偵結依違反植物防疫檢疫法將他提起公訴，聲請簡易判決。依照植物防疫檢疫法規定，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣15萬元以下罰金，而沒入的甲蟲未來恐怕全部都要銷毀。

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