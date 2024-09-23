　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「全社會防衛韌性委員會」名單曝光　宗教領袖、民防團體、資安專家入列

▲▼總統賴清德在就職滿月前夕召開「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵陪同出席。賴總統除宣布將組成三個委員會推動新政，並接受現場媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德於就職滿月時，宣布籌組三個委員會推動新政。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

由總統賴清德親任召集人的全社會防衛韌性委員會，預計於9月26日召開首場會議。據了解，當天委員會將由國安會副秘書長徐斯儉以「全社會防衛韌性規劃與挑戰」為題進行專案報告，受邀委員橫跨產官學界，「政府少、民間多」，最大化傾聽參酌民間的實務經驗，強化民防量能達到緊急突發狀況時能「民幫軍」的目標。

知情官員表示，除了總統賴清德以及副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮等3位副召集人外，還有4位顧問、24位委員，總共31人。其中，女性預計有10人、比例達3成，專業跨領域、年齡跨世代且兼具性別平等。

在政府部門代表方面，有國防部長顧立雄、經濟部長郭智輝、交通部長陳世凱、農業部長陳駿季、衛福部長邱泰源、海委會主委管碧玲。知情官員強調，除了考量專業性外，也盡可能向實務領域尋找人才，「政府部門少、民間多，也是考量全社會韌性的維持需要民間大力協助」。

此次邀請與會的民間代表，初步分為4大分組。在民力訓練暨運用組部分，邀請的有玉山寶光聖堂董事長王寶宗、中華民國全民國防教育協會理事長廖英熙、台灣基督長老教會總會總幹事陳信良、壯闊台灣聯盟創辦人暨理事長吳怡農、台灣數位外交協會理事長郭家佑，台灣民主實驗室、黑熊學院顧問曾柏瑜、世新大學傳播管理學系副教授劉玉晳。

能源及關鍵基礎設施維運組部分，邀請的有政大公行系特聘教授兼創新國際學院院長杜文苓、台大資工系副教授蕭旭君。

社福醫療及避難設施整備組部分，邀請的有佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、台灣災難醫療隊發展協會榮譽理事長蕭雅文、黑熊民防教育協會理事長劉文。

資通、運輸及金融網絡安全組部分，趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦、台灣駭客協會理事戴辰宇、Google台灣總經理林雅芳、台灣網路資訊中心董事長黃勝雄、國家太空中心主任吳宗信

知情官員說，民間人士的邀請考量到各領域的專長，包括能源科技、資訊等關鍵基礎設施的研究專家，又或是富有民力、防災士、物資運送經驗的團體以及具建立緊急醫療機制的專家等，可以協助驗證現有執行流程並提供建議。

ET快訊
汐止圍牆倒塌！　恐怖瞬間畫面曝
快訊／東海女學霸弟弟攙扶阿嬤相驗　女同學滿身傷現身
逼按摩女口交！　男全裸被趕出店
安室奈美惠引退6年現身！　26歲兒曝光
快訊／大雨狂炸！陽明山土石崩塌　緊急搶通中
遊客慘叫嘔吐！　小琉球恐怖海盜船「畫面曝光」
3千萬遊艇毀了！一邊狂燒一邊放煙火　悲劇片瘋傳
快訊／強降雨來襲！　9縣市大雨特報
快訊／5張千萬發票無人領！　明細一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

邱泰源爆總統罵彭啓明　黃國昌示警成真：就看卓揆要處理或邱之所進退

翁曉玲提增釋憲門檻　國民黨團排優先法案「27號進入一讀」

未收到卓榮泰總預算拜會通知　藍黨團酸：別又把球踢給大法官

「全社會防衛韌性委員會」名單曝光　宗教領袖、民防團體、資安專家入列

少子化衝擊！志願役創6年新低　沈富雄建議：去「這國家」徵傭兵

陸指控我軍駭客攻陸　我資通電軍駁：共軍網攻是破壞和平始作俑者

翁曉玲提增釋憲門檻　黃國昌：憲法法庭成「執政打手」將衝擊憲政秩序

五大主軸打造全社會防衛韌性　賴清德提前擬定國家社會安全戰略

台灣將面臨「老年貧窮」！　立院預算中心示警：維護老年經濟安全

曝國民黨鎖定「1內閣」破口！　郭正亮分析：恐第一個會期就陣亡

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

AKIRA想家惹...兒子奶喊：爸爸　一聽「林志玲咳嗽」他急關心！

楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　他自Cue老婆名字：感謝支持

男騎車頻被路邊黃狗追逐！　「帶幫手停下」牠秒逃跑XD

【後車嚇到飆髒話】轎車綠燈起步突倒車險撞騎士！

五月天X周思齊引退賽演出　《倔強》+應援曲改編超催淚

邱泰源爆總統罵彭啓明　黃國昌示警成真：就看卓揆要處理或邱之所進退

翁曉玲提增釋憲門檻　國民黨團排優先法案「27號進入一讀」

未收到卓榮泰總預算拜會通知　藍黨團酸：別又把球踢給大法官

「全社會防衛韌性委員會」名單曝光　宗教領袖、民防團體、資安專家入列

少子化衝擊！志願役創6年新低　沈富雄建議：去「這國家」徵傭兵

陸指控我軍駭客攻陸　我資通電軍駁：共軍網攻是破壞和平始作俑者

翁曉玲提增釋憲門檻　黃國昌：憲法法庭成「執政打手」將衝擊憲政秩序

五大主軸打造全社會防衛韌性　賴清德提前擬定國家社會安全戰略

台灣將面臨「老年貧窮」！　立院預算中心示警：維護老年經濟安全

曝國民黨鎖定「1內閣」破口！　郭正亮分析：恐第一個會期就陣亡

邱泰源爆總統罵彭啓明　黃國昌示警成真：就看卓揆要處理或邱之所進退

翁曉玲提增釋憲門檻　國民黨團排優先法案「27號進入一讀」

2024東港迎王平安祭典　交通資訊出爐

媽一進門就被17歲兒「連開4槍爆頭」　爸和小兒子目睹血案報警

日本石川「破紀錄暴雨」6人死亡！失蹤女學生父親崩潰：死要見屍

花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項錦標賽圓滿落幕　謝孝德超半鐵封王

4月大男嬰拔管亡！家屬在保母家門口招魂　母慟：擲不到允筊

果汁味道怪怪的！他赫見黑心老闆「偷加尿」賣出　氣炸圍毆報警

入手漲12萬！台灣奧迪「A8旗艦房車」編成調整　新增S Line黑化版

醫2兒連中「喉嚨整片潰瘍」！　腸病毒9大QA爸媽最常問

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

政治熱門新聞

豪雨狂炸全台！台北市緊急開設災害應變中心

受困維冠廢墟61小時　思樂冰妹妹長大了

陳智菡喊話回憶柯文哲疫情付出　醫師6點打臉：能扯的後腿都扯了

「柯文哲救了謝國樑」　成藍綠共識

北市景美溪、基隆河沿線水門關閉

不捨許家蓓癌逝　離職員工曝好老闆超暖故事：帥翻！

被爆「賴清德打電話罵人」　彭啟明還原真相

勞保基金傳收不抵支　勞動部：安全無虞

曝新青安成賴清德「執政地雷」　謝寒冰預言：年輕選票一定大失血

志願役估流失11個聯兵營　藍委憂3大危機

罷免投票倒數1個月　罷樑團體摧票手段曝

快訊／北市8點基隆河沿線水門「只出不進」

藍白決議退回總預算　國民黨團要求行政院重編

快訊／快移車！北市部分水門「6點後只出不進」　4小時後拖吊堤外車輛

更多熱門

相關新聞

台灣將面臨「老年貧窮」！　立院預算中心示警：維護老年經濟安全

台灣將面臨「老年貧窮」！　立院預算中心示警：維護老年經濟安全

根據國發會推估，在2025年的台灣，每5個人就有1人是長者，也就是老年人口將超過20％，成為「超高齡社會」；而總統賴清德也在總統府成立「健康台灣推動委員會」予以因應。不過，除了健康跟長照問題待解，老年人經濟問題也是關鍵，根據立法院預算中心報告，我國經濟戶長為65歲以上之戶數逐年增加，且有半數呈可支配所得低於消費支出情形，鑑於日、韓兩國存有老年貧窮問題，呼籲維護老年經濟安全。

被爆「賴清德打電話罵人」　彭啟明還原真相

被爆「賴清德打電話罵人」　彭啟明還原真相

爆賴清德致電罵彭啓明！邱泰源道歉了

爆賴清德致電罵彭啓明！邱泰源道歉了

內閣互打？邱泰源爆總統罵彭啓明　綠委曝團隊交情：藍別見獵心喜

內閣互打？邱泰源爆總統罵彭啓明　綠委曝團隊交情：藍別見獵心喜

被爆致電罵彭啓明！賴清德今取消醫界晚宴行程

被爆致電罵彭啓明！賴清德今取消醫界晚宴行程

關鍵字：

賴清德社會韌性全社會防衛韌性

讀者迴響

熱門新聞

打敗淡水八里！新北「最強景點」吸500萬人　網：可以玩整天

汐止基隆河「水位快滿」

愷樂41歲生日終於露面了

台中公車撞行人1死1傷　2人都是東海學生

南北下到紫爆最慘！　今雨最大地區曝

iPhone 16「官網1物」驚見下架！果粉傻了

東海女大生過馬路遭撞1死1傷！　死者母拒客運業者慰問

大谷9下追平轟本季53轟、4安2盜來到55盜

北市雨彈砸整夜　大湖公園水淹出來了

女大生遭公車撞死　東海大學發譴責聲明

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

結紮3年人妻懷孕！夫愣：我們沒別人　醫見精液報告沉默

義享天地又塞爆！民眾困停車場2小時

陳喬恩婚禮現場高清照來了　鄭元暢帥翻！

即／台中公車撞死女行人「上衣染紅」

更多

最夯影音

更多

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面