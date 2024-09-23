「全社會防衛韌性委員會」名單曝光　宗教領袖、民防團體、資安專家入列

▲總統賴清德於就職滿月時，宣布籌組三個委員會推動新政。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

由總統賴清德親任召集人的全社會防衛韌性委員會，預計於9月26日召開首場會議。據了解，當天委員會將由國安會副秘書長徐斯儉以「全社會防衛韌性規劃與挑戰」為題進行專案報告，受邀委員橫跨產官學界，「政府少、民間多」，最大化傾聽參酌民間的實務經驗，強化民防量能達到緊急突發狀況時能「民幫軍」的目標。

知情官員表示，除了總統賴清德以及副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮等3位副召集人外，還有4位顧問、24位委員，總共31人。其中，女性預計有10人、比例達3成，專業跨領域、年齡跨世代且兼具性別平等。

在政府部門代表方面，有國防部長顧立雄、經濟部長郭智輝、交通部長陳世凱、農業部長陳駿季、衛福部長邱泰源、海委會主委管碧玲。知情官員強調，除了考量專業性外，也盡可能向實務領域尋找人才，「政府部門少、民間多，也是考量全社會韌性的維持需要民間大力協助」。

此次邀請與會的民間代表，初步分為4大分組。在民力訓練暨運用組部分，邀請的有玉山寶光聖堂董事長王寶宗、中華民國全民國防教育協會理事長廖英熙、台灣基督長老教會總會總幹事陳信良、壯闊台灣聯盟創辦人暨理事長吳怡農、台灣數位外交協會理事長郭家佑，台灣民主實驗室、黑熊學院顧問曾柏瑜、世新大學傳播管理學系副教授劉玉晳。

能源及關鍵基礎設施維運組部分，邀請的有政大公行系特聘教授兼創新國際學院院長杜文苓、台大資工系副教授蕭旭君。

社福醫療及避難設施整備組部分，邀請的有佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、台灣災難醫療隊發展協會榮譽理事長蕭雅文、黑熊民防教育協會理事長劉文。

資通、運輸及金融網絡安全組部分，趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦、台灣駭客協會理事戴辰宇、Google台灣總經理林雅芳、台灣網路資訊中心董事長黃勝雄、國家太空中心主任吳宗信

知情官員說，民間人士的邀請考量到各領域的專長，包括能源科技、資訊等關鍵基礎設施的研究專家，又或是富有民力、防災士、物資運送經驗的團體以及具建立緊急醫療機制的專家等，可以協助驗證現有執行流程並提供建議。