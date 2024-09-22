開庭到一半…「天花板掉落」砸中女子頭！北院：冷氣水溢流惹禍

▲北院20日傳出天花板掉落、砸傷一名女性被告。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

台北地方法院20日發生天花板掉落事件，初步了解，當時正在開庭，一名女性被告突遭掉落的天花板砸中頭部，法官只得暫停開庭，並立即將女子送往台大醫院治療，幸初步檢查並沒有大礙。對此，北院發言人、行政庭長黃柄縉今(22日)回應，北院已直接為傷者代付醫藥費，後續將持續關心傷者狀況。

黃柄縉表示，週五當天刑事法庭正在開庭時，北院天花板突然掉落，並砸中一名女性被告，經檢查結果，係因冷凝水管溢流、浸濕天花板所致，目前已經疏通，並全面檢視北院天花板處理。

據悉，當天掉落是天花板輕鋼架隔間的一片蔗板，係因冷氣管線的接水盤角度傾斜漏水，導致蔗板吸水過飽而墜落，但其他金屬零件沒有跟著掉落。法官當下要立刻將頭頂被砸中的被告送醫，但傷者說還能開庭、要求開完，法官於是快速處理完被告的調查程序，由北院派人護送搭公務車就醫，後續除全面檢修天花板，也會再跟傷者協調。

關於傷者部分，黃柄縉指出，第一時間已提供女子冰敷袋，待庭訊告一段落後，由北院同仁陪同前往台大醫院就醫，經頸部X光檢查，初步評估並無大礙，後續請當事人返家後持續觀察，並預約下次回診時間，北院除為傷者代付醫藥費外，後續也將持續關心當事人狀況。