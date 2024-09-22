學習歷程別再寫「參加大學營隊」　葉丙成：沒加分又花錢

▲教育部次長葉丙成奉勸學生「不要花錢參加大學營隊」，對申請大學沒有加分。（圖／記者許敏溶攝）

文／中央社

教育部次長葉丙成21日說，學習歷程平常就要順手收藏，等到學期末再回想就會超級痛苦；他也奉勸學生不要花錢參加大學營隊，「這些對申請大學沒有加分，不要再花這些錢了」。

民進黨立委林岱樺21日在左營高中舉辦「AI時代下的教育新思維座談」，邀請葉丙成到場分享，活動吸引約600人到場，其中不乏關心教育趨勢的民眾、家長與學生。

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葉丙成表示，不少人都諷刺多元入學是「多錢入學」，許多家長每年花錢讓孩子參加大學營隊，「但在申請資料上這不會加分」，這些營隊都是大學生辦的，活動多屬玩樂性質，就算是有實驗室體驗，還是玩樂居多，大學教授不可能因為參加了大學營隊就加分，這些活動收費也蠻貴的，動輒7、8000元，都是繳給學生會。

針對AI時代的人才培養，葉丙成說，業界老闆認為重要的事與家長的認知完全不一樣，「當我意識到這件事情才發現事情很嚴重，因為這樣代表我們栽培出來的孩子到了業界卻不好用」。

葉丙成說，英國牛津大學2013年有一篇論文研究全世界現有的702種工作，這篇論文得到的結論是「接下來20年有47%的工作會消失」；未來很多工作都會被AI取代，過去念一個科系就可以安安穩穩工作一輩子，但現在出社會每2個工作就有1個工作會消失。

葉丙成接著說，「這個論文讓全世界得出一樣的結論，就是我們必須把孩子培養出自主學習能力」，108課綱有句話說，就是要把台灣的孩子培養成終身學習者，只要有自主學習能力就可應對快速變化的世界。

「根據調查台灣有7成的孩子都在補習」，葉丙成說，自己沒有反對補習，但現在爸媽最大的問題是讓小孩補全科，而不是針對某科加強，每天補習完回到家都很晚了，很多老師都認為補全科對孩子的傷害很大，「孩子過了6年這樣的生活怎麼還會有好奇心」。

葉丙成強調，補全科是不好的，尤其是沒有讓孩子自己努力過就補全科，全部都靠補習班老師餵養，這是剝奪孩子學習能力，所有的重點、筆記都是別人幫忙做的，小孩就會徹底喪失自主學習能力。