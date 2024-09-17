獨／刷738萬買到15個假愛馬仕包　女董座「官司全敗」超慘現況曝

記者黃宥寧／台北報導

太心痛！北市從事電商業的許小姐，從蝦皮購物平台向標榜「專業代購，假一賠十」賣家，刷卡738萬買15個愛馬仕包，送鑑定全是假貨，要求退款卻被冷處理，她砸百萬請律師提告，盼血汗錢能追回。孰料，檢方找到蝦皮帳號使用人，被告卻帳戶遭冒用獲不起訴，這樣的結果讓許小姐心碎不已，也因無力繳房貸，房子將面臨被法拍窘境。

七年級的許小姐先前接受《東森新媒體ETtoday》受訪說，2020年底至2021年1月，1個多月向蝦皮8個賣家共購買15個愛馬仕包，曾因價差過大，也反問賣家「愛馬仕通常不是會配貨嗎？」但賣家卻話術旋轉說「因為我們都是專業代購，所以可以拿到稀缺的包又可以退稅，價格才會這麼低」其中她花116萬買了市價約650萬包身以非洲淡水尼羅河的鱷魚皮製成，顏色因宛如喜馬拉雅白雪皚皚的山峰而得名「喜馬拉雅包」。

▲許小姐上蝦皮購買愛馬仕包。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

許小姐本以為高評價回饋應該是沒問題，於是用數張信用卡額度200萬，以刷卡方式，全額付清。豈料，陸續收到包包後，發現包包摸起來粗糙，縫線不整齊，心生疑惑下，前往多家二手精品店想做鑑定售出，但商家都以「商品不符合規格」拒絕進一步鑑定收購；後來又在網路上詢問其它賣家才驚訝得知，原來愛馬仕全新包不會有折扣，若是員工自行以員工價購買包款，也不會有發票等。

此時的她遭當頭一棒全醒，她收到的包及長條發票並非法國專櫃開立，且這些發票上也無愛馬仕專屬馬車logo商標，此外，有關總店電話、票據單號等都是錯誤；2021年3月決定蒐集證據，報警送相關單位鑑定，經鑑定後也確定這些738萬的愛馬仕包全都是仿冒品，粗估侵權市價也破千萬。

許小姐哽咽說，案發後，她不斷跟警方聯繫，但警方卻告訴她「這些賣家都是人頭戶，金流也都不在這些人頭戶上」她認為合法在蝦皮購物，也向蝦皮反應自己遭騙請求退款，但蝦皮卻冷處理，她向發卡銀行提出爭議帳款，蝦皮竟發函給她要求她撤回爭議帳款，否則將提告偽造文書、詐欺取財等，同時也將她蝦皮帳號凍結。

▲愛馬仕包經鑑定均為仿冒品。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

不放棄的許小姐，陸續砸錢請律師打官司提告，但被告們都以「沒有申辦或使用蝦皮帳號」、「個資及金融帳戶被冒用」以及出租帳戶供朋友從事匯兌等理由獲不起訴處分；其中袁姓被告則表示自己沒賣仿冒品，是使用蝦皮帳號開賣場提供代支付、儲值大陸銀行、微信、抖音、支付寶、淘寶等商品服務。

許小姐說，她向4名賣家買包，結果金流都在蝦皮平台，使用的蝦幣最終流到被告袁男地下人頭帳戶裡，僅被起訴洗錢罪。砸百萬打官司結果不僅無法追回損失的錢，反而讓她這些年身心俱疲，無法工作，以至於房貸沒辦法正常繳交，甚至在中秋節前夕收到房子將被法拍的消息，讓她深感絕望沮喪，求助無門。

▲許小姐從蝦皮購物平台購買愛馬仕包。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

而不起訴書也提及，蝦皮公司使用者同一金融帳戶能用在認證不同蝦皮帳號使用，申請人可自行設定收款帳戶，顯見申請蝦皮帳號時申請人可綁定無數個金融帳戶 ，並僅指定其中一個帳戶為真正收取款項金融帳戶，且只要曾有金融帳戶遭綁定包括用為認證帳戶的人，均會被認為是蝦皮帳號申登人，但蝦皮公司在檢察官促請下，被要求更改「原沒有限制帳號金融數量，以負起企業社會責任」，但蝦皮迄今仍未有任何改進作為。