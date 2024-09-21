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蛇蠍小三「滾水燙死元配、電鍋砸斃丈夫」！驚世女最終逃死判14年

李月桂（左）用滾水澆淋情夫的元配（右），導致對方送醫不治。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲李月桂（左）用滾水澆淋情夫的元配（右），導致對方送醫不治。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

圖文／鏡週刊

40年前，一名李姓小三用滾水燙死林姓情夫的元配，但因遇到2次減刑，關了1年多就假釋出獄，並與林生下1子，但林遲遲沒娶她，李一氣之下把兒子拋出火車，雖然幸運撿回一命，但智力嚴重受損，林為了安撫李，同意結婚。沒想到20年後，林男卻因口角遭李用電鍋砸死，智障兒見狀報警，李還一度嫁禍給兒子，後來才俯首認罪，最後遭判刑14年定讞，病死獄中。

2004年11月13日凌晨，男子林作逸接到警方電話，被告知其父親林達生遭繼母李月桂用電鍋活活砸死，來不及送醫就已經斷氣，一開始林作逸還以為接到詐騙電話，直到趕抵警局，看到繼母坐在犯人椅上，熟悉的凶狠眼神讓他不寒而慄，也勾起童年不堪的回憶。

李月桂酒後與丈夫起口角，竟用電鍋（圖）狂砸丈夫的頭。（東森新聞提供）

▲李月桂酒後與丈夫起口角，竟用電鍋（圖）狂砸丈夫的頭。（東森新聞提供）

和樂家庭　因小三破滅

警方調查，林達生年輕時在駕訓班當教練，妻子郭富美是台東望族，在國小當老師，2人婚後育有2子4女，林除了有穩定的收入，還跟友人合資經營遊覽車行、搬家公司，一家八口和樂融融，生活幸福美滿。

林達生與妻子郭富美育有多名子女，原本生活幸福美滿。（林作賢提供）

▲林達生與妻子郭富美育有多名子女，原本生活幸福美滿。（林作賢提供）

但郭富美小時候曾發生意外，後遺症引起視神經萎縮，而後雙眼幾近全盲，無法繼續教書，只好提早退休，林達生不離不棄照顧盲妻及6個孩子，一肩扛起家務，白天出門賺錢，晚上回家還要洗衣煮飯。

沒想到，林達生後來跟小他18歲的遊覽車行女員工李月桂外遇，林家也彷彿被下了詛咒，上演一連串悲劇，導致家破人亡。林外遇後經常不回家，6個孩子雖然覺得不對勁，但沒人敢說破，直到某天林突然帶著「阿姨」李月桂回家，李以女主人的姿態忙進忙出，6個孩子才看清父親外遇的事實。

郭富美為了讓孩子能天天看到父親選擇妥協，不但讓李月桂侵門踏戶，還讓出主臥房給李跟丈夫同睡。母親的忍氣吞聲，讓當時讀國中的長子林作賢無法忍受，一度氣到離家出走，從資優生變成中輟生，四處打零工維生，居無定所數月後，經師長曉以大義才返家。

談判不合　澆燙水致死

在外流浪多時的林作賢返家發現，父親早就帶著阿姨跟妹妹跑路。原來離家期間，林達生因周轉不靈，公司接連倒閉，為了躲債，連夜帶著小女兒跟小三逃到台東老家避風頭，留下郭富美跟其他孩子收拾爛攤子，後來在好心人協助下，安頓在台北安康平宅，一家人勉強糊口。

林達生到台東躲債，妻子與孩子們被安置在台北的安康平宅（圖）。

▲林達生到台東躲債，妻子與孩子們被安置在台北的安康平宅（圖）。

身為大哥的林作賢擔心妹妹的狀況，特別前往台東探望，卻發現妹妹遭李月桂家暴，於是將妹妹接回台北照顧，從此之後就鮮少與父親來往。直到1984年12月，林達生再度現身，開口約妻子跟小三談判，卻害妻子命喪黃泉。

郭富美跟丈夫回到台東住處後，林達生開始訴苦，說他狀況不好，欠了一屁股債，希望妻子向台東的親戚借錢周轉，讓他東山再起，做點小生意，但遭郭拒絕，引發李月桂不滿。

同年12月17日，林達生外出辦事，李竟趁郭在浴室洗澡的機會，拿裝有滾燙熱水的水瓢澆淋郭的全身，郭不斷求饒，但李不理，直到郭被燙到體無完膚，才將她送醫。當時林作逸正在花東畢業旅行，因一直聯絡不上母親，十分不安。同月21日收到父親留言，告知母親過世，只說因燙傷引發細菌感染致死，對細節不願多談。

林家次子林作逸（圖）歷經家中變故仍發憤圖強，考取教職。（翻攝林作逸臉書）

▲林家次子林作逸（圖）歷經家中變故仍發憤圖強，考取教職。（翻攝林作逸臉書）

林作逸趕到醫院，從護理人員口中得知，郭富美到院時全身將近90％燒燙傷，口中還不斷喃喃自語，說李月桂一直拿熱水淋她，她不斷求饒，才讓她穿衣服並帶她去醫院。郭死後驗屍，林作賢也親眼目睹，說：「媽媽身體的肉就像是被煮熟一樣，皮膚糜爛捲曲，簡直就像人間煉獄！」

林家大兒子林作賢（圖）後來成為優秀的教職人員，獲得各界肯定。（翻攝林作賢臉書）

▲林家大兒子林作賢（圖）後來成為優秀的教職人員，獲得各界肯定。（翻攝林作賢臉書）

扔出車外　稚兒受重傷

更讓6名孩子不滿的是，父親林達生事後竟花大錢替李月桂找律師辯護，李謊稱郭泡熱水澡時在浴缸昏厥，才會造成全身燙傷，但法官不信，認定她故意殺人，但考量她事後將郭送醫，因此判她7年6個月徒刑，之後李幸運遇到2次減刑，關了1年多就假釋出獄。

母親死後，林家六個孩子為了一起生活、互相扶持，申請入住育幼院。（林作賢提供）

▲母親死後，林家六個孩子為了一起生活、互相扶持，申請入住育幼院。（林作賢提供）

郭富美死後，6個孩子為了一起生活、互相扶持，申請入住育幼院，後來林作賢和林作逸苦讀考取教職，並從親戚口中得知，父親跟李月桂同居後，生下1個兒子，但父親不願娶她為妻，李負氣坐火車離家，途中竟將1歲的兒子丟出車外。

【刑事特搜】滾水燙死情敵、電鍋砸斃丈夫　蛇蠍女因智障兒俯首認罪

▲李月桂因負氣坐火車離家，還將1歲的兒子丟出車外。圖為示意圖。

雖然幼童幸運撿回一命，但因頭部受到重擊，智力受損，李則被依殺人未遂罪判刑1年3個月，不過她因患精神疾病獲減刑，不用坐牢。林達生擔心李還會亂來，才決定跟她結婚。

長期施暴　拿電鍋猛砸

2人婚後常為錢爭吵，林達生為了安撫李，經常向2個兒子要錢，但仍被李毆打，林達生受不了，找上久未聯繫的長子林作賢求助。

李月桂先用電鍋猛砸丈夫，之後又拿酒瓶（圖）繼續砸。（東森新聞提供）

▲李月桂先用電鍋猛砸丈夫，之後又拿酒瓶（圖）繼續砸。（東森新聞提供）

某天，林達生衣衫不整、一臉狼狽，坐著輪椅出現在林作賢家門口，告訴兒子說他被李打到大小便失禁，要兒子幫他聲請保護令，後來林達生被安頓在安養中心，沒想到身體剛復原，竟又回頭找李，跟她重修舊好。

2004年11月13日凌晨，李月桂喝到醉醺醺返家，再度為了金錢跟林達生起口角，李嘲笑他吃軟飯，林達生氣到準備離家，卻被李抓了回來，行動不便的他不敵悍妻，被推倒在地，李再伺機拿起電鍋狂砸他的頭，砸壞電鍋後又從客廳桌子下拿出酒瓶，朝奄奄一息的林達生繼續砸。

李月桂落網後不肯認罪，還一度嫁禍給智障的兒子。（東森新聞提供）

▲李月桂落網後不肯認罪，還一度嫁禍給智障的兒子。（東森新聞提供）

酒瓶也被砸破後，李月桂又拿出寶特瓶繼續砸，並且大喊：「呼你死！」直到林達生沒有反應才罷手，一旁智障的兒子趁隙衝出門報警。警方到場發現滿身酒氣的李醉得不省人事，倒臥在滿是血泊的地板上，於是將她帶回警局。

李月桂智障的兒子（左）目睹媽媽用電鍋砸死爸爸，嚇得報警。（東森新聞提供）

▲李月桂智障的兒子（左）目睹媽媽用電鍋砸死爸爸，嚇得報警。（東森新聞提供）

酒醒後李先是辯稱，林達生因罹患痛風，拿電鍋砸頭自殺，後來又改口說是智障的兒子犯案，但檢方調查認定李殺夫，將她依殺人罪嫌提起公訴，案件進入法院，李才俯首認罪。

法官審理後認定，李有輕度智障、犯案時酒醉，判她14年定讞，最後在獄中病逝，一連串的悲劇才告落幕。

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