文化部長小野傳不保　3爭議慘背鍋

▲筆名小野的文化部長李遠上任4個月來扛鍋不斷，加上曾在2018擔任台北市長柯文哲連任競選總幹事，令綠營內部議論不斷，位置坐不穩傳言不斷。（圖／CTWANT提供，下同）

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賴總統與卓榮泰內閣9月20日上任滿4個月，還沒繳出成果，人事卻動盪不安，除了遭爆涉緋聞案狼狽下台的前交通部長李孟諺外，知情人士直指，近日文化部被捲入「閩南語改稱台灣台語」、「中正紀念堂禮兵」與「金曲獎表演」等3大爭議，原本是別的部會放的火，但最後都甩鍋給文化部，針對性斧鑿斑斑，下一個位置不穩的閣員，恐怕是當初內閣亮點的文化部長李遠（小野）。

本刊調查，出身外省族群的李遠在卓榮泰520新內閣提名之初，與經濟部長郭智輝、環境部長彭啟明等人，同被列入不那麼具政治味的「亮點」閣員名單。然而，比起由前彰化縣長翁金珠力挺的郭智輝、台達電等科技大老支持的彭啟明，李遠在內閣顯得沒有依靠，更因為曾任前台北市長柯文哲2018年連任競選總幹事，令綠營內部出現反彈聲浪，如今柯文哲遭羈押禁見，民進黨與民眾黨激烈交鋒之際，李遠在內閣團隊更顯突兀。

▲中正紀念堂禮兵操演在文化部與國防部妥協下近期轉移至戶外持續舉行，美其名遠離蔣公銅像達到「去蔣化」，卻也讓禮兵苦扛風吹日曬，觀眾欣賞也得汗流浹背，引發抨擊。

知情人士透露，文化部前部長鄭麗君因2019年蔡英文與賴清德總統初選內戰時「信賴」，後來在蔡政府第二任期黯然離開，之後年握預算上看新台幣300億元的文化部一直是新潮流「菊系」的天下，先後由出身高雄市陳菊市府小內閣的前高雄市副市長的李永得、史哲做了4年，直到蔡英文卸任。現今部內司長與一級單位館長大多也由過去4年「菊系」部長提拔，對李遠「不熟」，部內更迭有部長「叫不動」的內捲窘境。

文化部人士指出，賴政府上任4個月，卻已有不少問題得要由李遠背鍋。首先，近來由教育部主導本土化，要將108課綱中的「閩南語」改稱「台灣台語」，除了客語、原住民族語族群跳腳外，不少因應本土語課綱取得「閩南語教師」認證執照的老師，也面臨改制「台灣台語」後，證照恐作廢的危機。眼見一團混亂下，教育部直接「推」給了文化部，稱《國家語言法》主掌部會是文化部，也讓文化部再度苦扛「擦屁股」角色。

其次，中正紀念堂「禮兵」交接儀式，前文化部鄭麗君部長任內，在自2016便著手運作中正紀念堂「轉型正義」，打著去威權的大旗，拋出調整甚至取消禮兵交接的想法；然而，當時轉型正義戰場太多，加上2018地方縣市長選舉綠營大敗，因而不了了之。這位人士說，賴政府上任後，李遠對意識型態著墨不深，反倒是同為外省族群出身的國防部長顧立雄緊盯，原本一度要取消禮兵交接，而在文化界人士反彈下，拍板交接保留，但地點從室內蔣公像前，移到了戶外，看似少了威權色彩，卻因此讓禮兵日曬雨淋，剛上任的李遠也必須扛。

▲原住民女歌手巴奈以《夜婆》獲得第35屆金曲「最佳台語專輯獎」，文化部臉書直播感言卻因涉及政治話題遭部分刪除，引發各界議論。

文化部人士表示，另外，阿美族歌手巴奈在金曲獎涉及政治敏感致詞，文化部官方臉書自我「過濾」，在回放中「剪掉了」，挨批言論自由打折、簡直回到戒嚴時代，也得由李遠承擔。

知情人士感嘆，比起紙風車劇團、唐美雲歌仔戲團等傳統與綠營交好的文化人，李遠實在格格不入，加上「老長官」柯文哲遭羈押，白營對執政黨全面開戰，近期行政院長卓榮泰甚至公開以開玩笑口氣評論李遠「年紀比較大」，稱各界一直要求自己「找年輕人來」，也引發外界揣想，李遠的困局，恐愈發四面楚歌。

對此，文化部回應，李遠部長推動政務如常，也專訪不斷，並無外傳「部長位不穩」的情況。

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