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快訊／追BB Call爆炸真相！金阿波羅董座抵士林地檢署複訊

▲▼快訊／追BB Call爆炸真相！金阿波羅董座抵士林地檢署複訊。（圖／記者黃宥寧攝）

▲黎巴嫩呼叫器集體爆炸，金阿波羅公司董事長許清光抵士林地檢署說明。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

黎巴嫩真主黨呼叫器（BB call）集體爆炸，從殘骸上發現台灣製造商「金阿波羅」（Gold Apollo）規格貼紙，讓董事長許清光第一時間發聲明切割，稱商標有授權歐洲BAC公司，強調「100%非台灣製造」。士林地檢署獲悉後，火速剪報分案交由國安專組指揮國安站偵辦，除了今天搜索4個地點，也以證人身分約談許清光、協助BAC在台租辦公室的吳姓女業務。晚間，2人先後抵達士檢複訊。

金阿波羅公司昨（18日）發聲明指出，該款爆炸的呼叫器機種為AR-924，屬於建立長期貼牌授權、及區域代理合作關係的BAC CONSULTING KFT. 公司生產、銷售之產品，金阿波羅僅提供商標授權，與產品設計、生產無關。創辦人許清光更強調，「百分之百不是在台灣做的，跟我們一點關係也沒有！」揚言將跨國提告、捍衛公司名譽。

由於這起呼叫器爆炸案涉及中東戰事，我方獲悉後不敢大意，士林地檢署火速剪報分案，由國安專組主任檢察官周姿君指揮調查局國安站進行調查，今上午以證人身分請許清光前往國安站協助釐清。

隨後，士檢搜索金阿波羅、BAC在台辦公室等4個地點，帶回包括許清光、吳姓女業務Teresa在內的2名證人，2人也同意配合提供相關文件。晚間，2人再次以證人身分先後抵達士檢複訊，但面對鏡頭均不發一語。

▼協助BAC在台租辦公室的吳姓女業務，被以證人身分傳訊。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼追BB Call爆炸真相！金阿波羅董座、女業務抵士林地檢署說明。（圖／記者黃宥寧攝）

 
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