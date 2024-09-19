快訊／蝸牛粽食餘檢體檢出劇毒農藥「有機磷托福松」

▲台東食物中毒個案曾吃的蝸牛小米粽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

台東金峰鄉賓茂及壢坵部落爆發疑似集體食物中毒，已有12人送醫、3人死亡，初步懷疑是「蝸牛小米粽」釀禍。衛生福利部緊急進行著手食物與人體檢體檢驗，今（19）日公布結果，食材檢體確認驗出劇毒農藥「有機磷托福松」。

台東縣衛生局採檢7名受害者血液與尿液檢體23件送疾病管制署，比照寶林案送台大、北榮進行檢驗；另食藥署則著手食材檢體檢驗，包含血桐、蝸牛及食餘的小米粽檢體。

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衛生福利部今日中午緊急召開記者會說明，衛福部次長林靜儀主持，她說明，經同仁連夜加班進行聚乙醛及有機磷劑等農藥之廣篩檢驗，於「食餘」檢體（蝸牛小米粽）中發現不尋常訊號，續經氣相層析串聯質譜儀（GC/MS/MS）及液相層析高解析質譜儀（LC/HRMS）確認為有機磷劑托福松（terbufos），「蝸牛」及「血桐」檢體則為未檢出。

▲▼蝸牛小米粽中毒案後續，衛福部召開記者會說明。（圖／記者陳煥丞攝）

食藥署指出，托福松為有機磷類殺蟲劑，屬劇毒型農藥，典型的有機磷殺蟲劑中毒症狀包含瞳孔成針瞳、昏迷或半昏迷、口水多、痰多、呼吸或嘔吐物中有濃烈農藥味（或稱大蒜味）、全身汗濕、局部肌肉抽動等徵狀。急性期症狀常於5-30分鐘內即出現，但少數情況下能可能延遲至數小時或至12小時後才產生，與暴露劑量及物質有關。

食藥署表示，食藥署及疾病管制署（含防疫醫師）在9月18、19日共出動12人次，與台東縣衛生局會同台北榮民總醫院毒藥物防治諮詢中心醫師，於18日分別赴台東馬偕醫院及台東基督教醫院進行病例討論以及個案訪視。今（19）日會同調查小組成員前往台東賓茂村往生個案家瞭解食材來源及製程。食藥署、疾管署及專家與台東縣衛生局將持續追蹤事件發展，並配合檢察官進一步釐清中毒原因。

該部落一名83歲婦人自製蝸牛小米粽，17日當天食用後即出現不適症狀，送醫不治過世。部落親友治喪守靈時又吃了她生前自製的蝸牛小米粽，還煮了蝸牛湯、芋頭梗、泡麵等，有多人陸續出現不適症狀送醫，包括劉婦在內，這起事故目前共造成12人中毒，其中3人死亡，還有多人命危。

▲▼食藥署研檢組收到台東縣送達血桐、蝸牛及食餘檢體。上圖粽子食餘，下圖為蝸牛。（圖／食藥署提供）