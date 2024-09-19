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全球老司機「性癖大公開」　4大關鍵字20年屹立不搖

▲▼性愛,性虐,約炮,約砲,上床,情侶。（示意圖／CFP）

▲英國A片網站公布最熱門的性癖與主題。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

英國成人網站「Clips4Sale」揭露平台上最熱門的A片主題，以及戀物癖關鍵字，其中4個關鍵字20年以來屹立不搖，持續盤據搜尋榜上。

「Clips4Sale」2003年上線，迄今擁有逾800萬部A片，每日訪客高達25萬人次。該平台分析全球使用者的戀物癖偏好之後發現，與2004年相比，4個關鍵字依然大受歡迎，那就是「捆綁束縛」（bondage）、「臉部騎乘」（face sitting）、「搔癢」（tickling）、「戀足癖」（foot worship）。

至於其他熱門A片主題則是包括「綠帽癖」（cuckolding），意指看見另一半跟其他人做愛時，更能激發慾望；「假陰莖肛交」（pegging），也就是女性使用情趣用品插入伴侶、通常是男性。

▲▼性感、女人、胸部、性愛、做愛、上床。（示意圖／CFP）

同樣備受歡迎的還有「巴西豐臀術」（BBL），也就是曾經接受豐臀手術的女性；「女巨人」（giantess），也就是被身材高大女性踐踏、壓制或支配的性幻想。最後則是經濟支配（findom）、意指服從者把金錢拿給支配者花用，以及自慰教學（JOI）等。

分析人士表示，過去20年「捆綁束縛」越來越受歡迎，「超級女英雄」（superheroines）也成為新興流行趨勢。但隨著「禁忌」（taboo）成為主流，似乎也呼應了一些研究結論，對於部分族群而言，觀賞越多成人內容，就需要越極端的主題，才能引起性慾。

《每日郵報》指出，英國是全世界最愛看A片的國家之一，對於成人內容的月均搜尋數高達1660萬次，A片產業年產值甚至超過150億英鎊。

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