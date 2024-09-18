安捷航空瞄準日本觀光商機　明年擬包機飛石垣島

▲安捷成立10年，已培育數百位民航機師，明年擬包機飛日本石垣島。（圖／安捷航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

國人赴日本觀光熱絡，今年營運滿10周年的安捷航空，已就商務專機國外線業務提出申請，試飛試降日本石垣島，爭取明年上半年獲資格，將首度引進空巴H145型直升機至國內，逐步完成6架機隊規模建置，預計明年加入西部離岸風場維運作業。

安捷航空公司董事長高健祐說，赴日觀光人數屢創新高，為滿足旅遊市場需求，已就商務專機國外線業務提出申請，等取得籌設許可後，將投入5階段驗證作業，試飛試降日本石垣島，爭取明年上半年獲得資格，包機預計採9人座飛機，讓小家庭也可以包機。

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高健祐提到，配合國家綠能產業發展，預計明年加入西部離岸風場維運作業，首度引進空巴H145型直升機至國內，完成6架機隊規模建置，現已進入起降場址評估流程，規劃於彰濱工業區，提供風電業者往來風場更便捷、更節約成本的服務。

▲安捷航空董事長高健祐。（圖／記者蔡亞樺攝）

安捷航空為台灣首家飛航訓練業者，至今培育117人任職國內各家航空公司機師。安捷航空表示，今年與星宇航空首開新型合作，辦理到校人才媒合計畫，台灣虎航預計今年底再度送訓新一批學員，已有3分之2本國籍副駕駛為安捷畢業校友。

安捷航空表示，加強力道耕耘東南亞市場，吸引更多外籍青年至我國從事訓練，目前外籍學員招收以越南為主力，已有28名越南籍學員在台受訓，另有來自義大利、馬來西亞及日本的學員。

因應民航機師缺口擴大，就業市場需求強勁，安捷航空表示，近期再度引進1架單引擎DA40 NG教練機，教練機隊規模擴大至9架。另外，為配合普通航空業務拓展，預計今年底再引進1架P2012 SMP款航空器，機隊將增至3架規模。