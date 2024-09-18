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社會 社會焦點 保障人權

彰化男陳屍「超商沙發」30hrs！　家屬揭生前事：未婚多年沒聯絡

記者葉國吏／綜合報導　

彰化員林一家超商16日傳出有男子猝死在內，過了30小時才被發現。死者哥哥面對弟弟的噩耗也相當嘆息，同時透露弟弟生前生活。

▲▼彰化超商驚傳男子猝死，陳屍沙發上30小時才被發現。（圖／民眾提供）

▲彰化超商驚傳男子猝死，陳屍沙發上30小時才被發現。（圖／民眾提供，下同）

警方調查，死者許男平時有在員基看診心臟內科，有痼疾；監視器畫面顯示，15日下午2時許，許男獨自一人走進超商，隨後便坐進休息區角落的沙發上滑手機，不久後許男疑似感到疲累，便將手機往桌上一放，仰躺在沙發上閉目養神，隨後再無任何動靜；期間超商內顧客人來人往，但都未有人發現異狀。

▲許男坐在沙發上滑手機，不久即仰躺閉目養神，直到30小時後王姓消防員發現異狀，請店員嘗試將其喚醒，才驚覺許男已經猝逝。

直到過了將近30個小時後，16日晚間8時許一名休假的王姓消防員走進該間超商內消費，眼尖發現沙發上的許男維持同一坐姿許久都未曾移動，懷疑可能有異狀，上前一探後才發現許男已經沒有呼吸，立即通知店員，並報警處理。

根據《自由時報》報導，許男哥哥接獲警方通知前往處理後事，許男哥哥表示，弟弟未婚且已經多年沒跟家人聯絡，過年過節也沒回家吃飯、祭祖，對於他的身體狀況跟生活起居都不是很清楚，對於弟弟驟逝也感到相當嘆息。

 
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