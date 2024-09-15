她超愛買衣服「出門卻懶得穿搭」！一票素顏妹爆共鳴

▲原PO超愛買衣服，但常因素顏，懶得特別穿搭。（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／劉維榛報導

「素顏會穿漂亮衣服嗎？」一名超愛買衣服的女網友透露，因懶得化妝，漂亮總是堆在衣櫥裡，因此好奇大家素顏時，還會特別穿搭出門嗎？文章曝光後，一派妹子自曝，確實會因素顏而放棄穿搭；另一派則自信喊話，「不會化妝，但還是會穿好看衣服+噴滿香水」。

一名女網友在Dcard表示，她超喜歡買衣服，不管是實體店面、網拍都買爆，話鋒一轉，原PO卻也坦言常常懶得化妝，因此都是素顏直接出門，穿得也比較輕便普通，「感覺買的漂亮衣服都浪費掉了！」

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原PO也自我矛盾笑稱，有時候素顏也想認真穿搭，卻又覺得既然素顏就隨便穿衣穿。對此，原PO好奇拋問，「各位女孩素顏的時候會認真穿搭嗎？」

文章曝光後，一票妹子也+1直呼，「我是戴眼鏡就不想認真穿衣服，衣服好多！但沒特別的事不會戴隱眼，就也沒什麼機會穿」、「我一直都是素顏，確實也覺得沒有打扮的時候，穿漂亮洋裝有點違和感」、「我也是！買的漂亮衣服真的不打扮很奇怪，但我又好懶得化妝」、「每次想化妝！想到要卸妝又覺得好麻煩，就默默把漂亮衣服放回去，穿T-shirt跟長褲哈」。

但也不少人素顏，也照樣認真穿搭，「我會，我都戴眼鏡大素顏然後穿漂亮衣服」、「不會化妝，但還是會穿漂亮衣服」、「我穿漂亮衣服也素顏！因為衣服都是偏向白洋裝那種」、「我也是會穿好看衣服但懶得化妝的那種...好希望可以推廣素顏穿漂亮衣服這件事」、「我每天都素顏啊，也是會認真穿搭」、「不會化妝，但還是會穿好看衣服+噴滿香水」。