「引水人管理規則」修正案擬10月底上路　酒測須零檢出

▲引水人管理規則修正草案經交通部審議通過，未來引水人執勤前要強制酒測，且要零檢出。（圖／航港局授權提供）

記者蔡亞樺／台北報導

目前國內約有110名引水人，工作環境充滿高風險，航港局今年啟動「強化引水安全專案」，今年1到7月港區海事案件較去年下降逾5成，「引水人管理規則」修正草案近日也經交通部審議通過，航港局預計2個月內發布實施，未來引水人值勤前酒測，且須零檢出。

為督導引水人執勤安全自主管理作為、強化航政主管機關業務監督，確保引航安全無虞，並明確引水人相關行政責任，配合航政體制變革，因此修法增訂引水人執勤酒精濃度管理作為，以及訂引航程序注意事項，並修正引水人未符合相關規定之行政處分事由。

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據「引水人管理規則」草案規定，酒精濃度檢測紀錄應報送所在地引水人辦事處保存至少1年，應於每年1月、4月、7月及10月，將前一季酒測紀錄送航政主管機關備查，航政主管機關得進行抽測。航港局表示，交通部法規會於8月23日審議通過，在2個月內完成作業流程發布實施。

此外，航港局統計，近5年我國海域及我國籍船舶的海事案件呈現持續下降趨勢，由2019年的234件逐步降低，到2023年的149件，不過港區事故案件數平均每年約75件，未隨整體海事案件數下降。

航港局成立「強化引水安全專案」小組，針對進出港安全管理、基礎設施維護及領航作業監理等3大面向檢討，今年1至7月各港區發生21件海事案件，較去年同期43件，降幅逾50%。

航港局表示，目前每個月召開港區航行安全會議，引水人作業安全也列管改善，包括航區應遵守緩輪慢行、靠泊應遵守平移平靠等事項，已協調港務公司修訂各國際商港船舶交通服務指南或航行規定。