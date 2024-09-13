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魚刺卡喉離奇消失　就醫被告知要切開脖子「別再喪命式自救」

醫生呼籲，一旦碰到魚刺卡喉，千萬不要嘗試諸如吞飯、吃饅頭、喝水、喝醋等偏方。（圖／翻攝自都市快報）

▲ 醫生呼籲，一旦碰到魚刺卡喉，千萬不要嘗試諸如吞飯、吃饅頭、喝水、喝醋等偏方。（圖／翻攝自都市快報）

圖文／CTWANT

大陸一名吳姓男子不久前到寧波旅遊時吃了紅燜包頭魚，幾塊魚下肚感覺被魚刺卡住，趕緊喝水、吞飯自救，後來喉嚨的疼痛感一直沒消失，去了附近醫院檢查被告知沒有魚刺，懷疑魚刺已經被吞下去，過程中劃傷了咽喉及食道黏膜，產生了刺痛感。回杭州後的幾天，吳男喉嚨疼痛不已，然而他跑了好幾次醫院，從喉鏡到胃鏡始終沒有發現魚刺。

《都市快報》報導，吳男最後到杭州市第一人民醫院耳鼻咽喉科，找到了主任醫師滕堯樹。在為患者做了CT檢查後，滕堯樹發現了端倪，原來一根兩頭尖的魚刺已經從頸段食道穿出，緊鄰頸動脈，並引起頸深部及食道周圍感染，一旦穿破頸動脈就會引起大量內出血，短時間內將危及生命。

情況危急，滕堯樹立刻為吳男開通綠色通道，在全麻下為他做頸部切開手術。經過術中仔細探查，最終一根碩大的魚刺被順利取出。就在吳男出院後不久，滕堯樹又接診了一位相似情況的患者，對方一個月前被魚刺卡住，隨即吞飯喝水，之後刺痛感一直存在，也是檢查好幾輪，做了喉鏡、CT檢查都沒發現明顯魚刺。

患者被喉嚨的不適感折磨了整整一個月，最後通過B超才發現下頜處有一根細小的魚刺。此時這根魚刺已經遊走到頸部肌肉內，初步判斷是從舌根部穿了出去，卡在了下頜位置。當地醫院建議他趕緊轉診，這才來到市一醫院找到了滕堯樹。由於魚刺已完全穿出咽喉腔，最終滕堯樹不得進行頸部切開手術取出魚刺。

「這兩個病例都是比較遺憾的，兩位患者在魚刺卡喉後，都採取了不正確的處理方式，這才導致後面的嚴重後果。」滕堯樹說，「一旦碰到魚刺卡喉千萬不要有僥倖心理」，類似情況並非個例，很多患者在遇到魚刺卡喉時，首先想到的就是盡快讓刺吞下去，殊不知進入食道的魚刺，是一個巨大的安全隱患。

醫生提醒，魚刺如果刺破食道，甚至刺破食道隔壁的主動脈可引發生命危險。一旦進入動脈，會隨著血液四處遊動；一旦刺傷大動脈，引起動脈夾層可直接導致生命危險。中秋節即將來臨，滕堯樹再次提醒，親友聚餐時一定要注意，吃魚要專心，並且細嚼慢咽，千萬不要和米飯或者其他菜一起吞食。

滕堯樹呼籲，一旦碰到魚刺卡喉，千萬不要嘗試諸如吞飯、吃饅頭、喝水、喝醋等偏方，如果強吞其他食物，可能造成魚刺刺傷或穿破咽喉、食道，引起嚴重感染、大出血等風險，正確的作法是馬上停止吞咽，並盡量避免吞咽動作，防止魚刺卡得更深，並盡快到正規醫院就醫，讓專業醫生取出魚刺。

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