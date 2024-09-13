德國軍艦將過航台灣海峽　陸外交部3度回應：台灣不是航行問題

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國外交部發言人毛寧13日主持例行記者會。路透社記者三度提問，「德國軍艦過航台灣海峽是為了維護航行自由，請問中國外交部對此有何回應？」毛寧也再次強調，台灣問題不是航行自由問題。

據《澎湃新聞》報導，毛寧表示，「一個中國原則是國際關係的基本準則和國際社會普遍共識，台灣問題不是航行自由問題，而是事關中國主權和領土完整的問題。」

毛寧也指出，「我們尊重各國依據中國法律和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，在相關海域享有的航行權利，但堅決反對打著航行自由的旗號，挑釁和危害中國的主權和安全。」

路透社記者已是第三次提出此問題。毛寧8月19日第一次回應，「台灣問題是中國的內政，維護台海和平穩定關鍵在於堅決反對『台獨』，中方一貫反對打著『航行自由』的幌子，損害中國的領土主權和安全。」

毛寧第二次回覆此提問則是在本月9日。當時她表示，「首先，台灣是中國領土不可分割的一部分，此前我記得，我們也曾就有關問題表明過立場，台灣海峽的內水域從兩岸向海的方向，依次為中國水域、領海、毗連區和專屬經濟區。」同時，毛寧也再次強調，第一次所做出的回應內容。