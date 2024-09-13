外送員「車上猝死」畫面曝！日跑16小時　同行嘆：上月骨折還在送

▲「單王」級外送員，日前如往常般躺在電動機車上休息後卻長眠不醒。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

2024年9月6日凌晨，杭州餘杭一名55歲外賣員被發現猝死在送外送用的電動車上。該員被爆出是附近外送界「單王」，工作十分拼命，每天目標要跑到人民幣500元（約新台幣2260元）以上才敢休息，沒單送就在電動車上睡覺。近日陸媒曝光更多細節，才知道這名外送員每天都要拼命工作16小時以上，就連出車禍骨折都不敢休息，全是為了扛起沉重的家計。

據陸媒《界面新聞》報導，同樣在附近跑單的外送騎手胡先生表示，這位外賣大哥是附近有名的「單王」，經常見他一天只睡3、4個小時。一天要跑夠人民幣500元才敢休息，要是下雨天生意好，更是要求自己跑夠700元（約新台幣3160員），而這一切全都是為了養家。

另一名在附近大型連鎖藥店工作的張先生進一步指出，這位外賣員是湖北咸寧人，有2個兒子，「聽說大兒子已婚，小兒子16歲，在杭州綠城足球學校上學」。他稱這位外賣員是生活壓力大，拼命跑單才導致猝死，「他上個月還出了一次事故，腿骨折了還在跑。沒想到這個月就離開了」。

張先生指出，「他工作的強度挺大的，一天工作16個小時以上。每天早上5點出去工作到上午9點，中間休息2個小時，中午12點又開始工作到下午2點，下午5點工作到晚上10點，凌晨12點工作到凌晨2點回家睡覺，然後就是早上5點又出去工作了」。

張先生表示，這位外送員和小兒子在一起租屋，妻子在大兒子家幫忙照顧孫子。他們在杭州租的房子離商圈有些距離，為了節約時間，多跑些單，這位外賣大哥偶爾睡直接在商圈橋下的橋洞，或是直接睡在電動車上。

另一名知情人表示，今年過年的時候，這位外賣員才換了一輛新一點的電動車，之前他曾多次勸說這位外賣員「不要這麼拼命」，但對方一直說「習慣了」，依然不肯休息。

令人遺憾的是，這位外送單王大哥過世後，中國一些外賣平台開始限制45歲以上的從業者註冊，已註冊的外送員也不再進行系統派單，代表又有一批人要失業。這些45歲以上的人失去外送工作後，想再找到新工作，可說是困難重重。

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