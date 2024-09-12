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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

平潭航線難開放　陸委會：空運、小三通都還有很大空間

▲▼ 平潭小三通,海峽號。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲平潭航線「海峽號」客貨輪。（圖／ETtoday）

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦發言人陳斌華11日在國台辦記者會上表示，正依照既定工作安排，推動福建居民透過海上客運直航赴台灣團隊旅遊。對於是否開放平潭至台灣的海上客運，陸委會發言人梁文傑12日表示，兩岸空運、小三通航班都還有很大的空間，不明白平潭到台灣的海上航線有何重要性與意義。

梁文傑12日在陸委會的例行記者會上提到，目前兩岸旅運管道暢通，兩岸空運以及小三通的船舶航運，都還有很大的餘裕可運用，所以不太明白平潭到台灣的直航航線有何重要性或是意義。

梁文傑強調，現在兩岸的航班還有小三通的航班，都還有很大的空間。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑也提到，陸委會目前還沒有收到福建居民來台旅遊的申請案，僅有專案的部分，比如學術交流、商務考察等，但旅遊相關的申請則是完全沒有。

對於陸客赴馬祖旅遊的最新情況，梁文傑介紹，截至9月11日為止，團體旅遊部分有申請了3個團共32個人，但實際入境是7人；申請到馬祖的個人旅遊，總共有27個人，實際入境的為10個人，「與疫情之前的2019年比較，陸客到馬祖旅行的人數一年是6568人，所以目前陸客申請到馬祖旅行的人數還是很少。」

對於小三通會否設置每日的員額限制，梁文傑提到，目前沒有任何人數限制，因為目前為止來的陸客還是非常少，所以設置上限也沒有意義。

▼國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2024.9.11國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

陸方已開放福建遊客赴金馬旅遊，有旅遊業者認為我方也應有相應作為，對此，梁文傑說，其實我方的開放作為比對方大得多，從今年以來，光是團客就有13.8萬人，但大陸到台灣來的團客是0，「開放福建遊客到金馬，跟我們去大陸的人數是完全沒辦法相比的。」

另外，國台辦發言人陳斌華11日在記者會上表示，由廈門旅遊業者組成的「金門踩線團」已向台灣提出考察申請，關鍵在台灣要盡快批准。據了解，陸委會目前已經審查通過，該團預計有14人，將於18日至20日來到金門踩線。

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