貝碧佳周日最靠近「雨彈襲北部」　下周一恐有新颱風

▲貝碧佳颱風預估周日最靠近台灣，其外圍雲系影響北部天氣，整天都有短暫陣雨。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡亞樺／台北報導

輕颱「貝碧佳」持續朝琉球海域前進，中央氣象署預估，周日最靠近台灣，其外圍雲系影響北部天氣，整天都有短暫陣雨，中南部留意午後局部大雷雨；菲律賓以東、琉球海以南海面後續仍有熱帶雲簇發展，預計下周一、下周二發展為熱帶性低氣壓或颱風，但仍有不確定性，氣象署將持續觀察。

氣象署預報員劉宇其今日上午指出，目前貝碧佳颱風約在台灣東南東方2千公里海面上，其所在環境不錯，強度逐步增強，預計周六接近通過日本琉球群島、周日以偏西北西方向朝浙江華中沿海前進，不會影響到北部近海或馬祖，但路徑預報有不確定性，若後續預報路徑偏南或暴風比預期大，可能對北部、馬祖造成較大影響。

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劉宇其強調，貝碧佳颱風最接近台灣時，距離馬祖仍有4、500公里，北部、馬祖地區可能有短暫陣雨，未來路徑若更靠近台灣，雨勢會較大，目前模式預測接近琉球、浙江沿海時，可能以中颱等級登陸華中地區，但仍有不確定性。

▲貝碧佳颱風路徑預估 。（圖／氣象署提供）

他表示，貝碧佳颱風在周日至下周一最接近台灣，其外圍環流雲系影響北部天氣，整天都有短暫陣雨，宜蘭、花蓮有零星陣雨，中南部留意午後雷陣雨，同時帶來較明顯的長浪，東北部、東部、基隆北海岸及馬祖可能出現2公尺以上的長浪，周末到海邊活動留意天氣變化。

未來一周降雨趨勢，劉宇其表示，今天受到東方雲系通過影響，迎風面東半部、恆春半島有短暫陣雨，大台北東側可能也有零星陣雨出現，西半部天氣穩定，但中午過後，雲林以南及中部山區容易有局部性大雨，苗栗以南也有午後雷雨發生。

他說，明日東邊有水氣移入，東半部、大台北都有局部短暫陣雨，台北偏向時晴時雨的型態，午後西半部容易有午後雷雨發生，雲林以南、南投容易有局部大雷雨。周六東半部、北部偶爾有短暫陣雨，中南部降雨在午後有大雷雨發生。

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

劉宇其說，周日到下周一颱風最接近台灣，其外圍雲系影響北部，整天都有短暫陣雨。下周二中秋節，颱風將遠離，東半部雲量仍多，容易有短暫陣雨，中南部上半天天氣不錯，留意午後雷陣雨發展。

劉宇其提到，年度大潮落在農曆7至8月，下周二開始澎湖、金門、馬祖進入年度大潮，西半部沿海潮位較高，要特別注意，在年度大潮發生時，颱風進入大陸華中地區，時間錯開，但預報仍有不確定性，留意積淹水情形。